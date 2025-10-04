খবর

৪ মিনিটের অনলাইন বৈঠকে ছাঁটাই, ভারতীয়দের ওপর কোপ মার্কিন সংস্থার

এনডিটিভিভারত

কোনো পূর্বঘোষণা বা আলোচনার সুযোগ না দিয়েই মাত্র চার মিনিটের জুম মিটিংয়ে ভারতীয় কর্মীদের ছাঁটাই করেছে একটি মার্কিন সংস্থা। কর্মীদের কোনো প্রশ্ন করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। হঠাত্‍ই এ ঘটনা ঘটে।

সম্প্রতি ওই মার্কিন সংস্থায় রিমোটলি কাজ করা এক ভারতীয় কর্মী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘রেডিটে’ তাঁর হঠাৎ হওয়া ছাঁটাইয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তাঁর সেই পোস্ট অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। পোস্টে বলা হয়েছে, ওই কর্মীসহ ভারতে কর্মরত আরও অনেককে কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই সংস্থার প্রধান পরিচালন কর্মকর্তার (চিফ অপারেটিং অফিসার—সিওও) সঙ্গে একটি চার মিনিটের ছোট ভার্চ্যুয়াল বৈঠকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ওই কর্মী ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, ‘আমি সকাল ৯টায় লগইন করে দেখি, বেলা ১১টার দিকে অফিসের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে একটি বাধ্যতামূলক মিটিংয়ের জন্য ক্যালেন্ডার ইনভাইট এসেছে। বৈঠক শুরু হতেই তিনি সবার ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেন এবং ঘোষণা দেন, ভারতীয় কর্মীদের বেশির ভাগকেই ছাঁটাই করা হচ্ছে।’ একই সঙ্গে সিওও এ–ও স্পষ্ট করে দেন, এই ছাঁটাই কর্মীদের কাজের পারফরম্যান্সের কারণে নয়, বরং অফিসের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ।

Also read:বাংলাদেশ ব্যাংকে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা বেতনের চাকরি, আবেদন করেছেন কি

সিওও কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। ছাঁটাইয়ের খবরটি জানানোর পরেই জুম মিটিং বা বৈঠক থেকে বেরিয়ে যান। ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের বলা হয়েছে, তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁরা একটি ই–মেইল পাবেন।

ওই কর্মী আরও জানান, সংস্থাটি মাসের শেষে অক্টোবরের সম্পূর্ণ বেতন, বকেয়া, ছুটির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে তিনি গভীর মানসিক কষ্টের কথা জানিয়ে লিখেছেন, ‘এই প্রথমবার আমি ছাঁটাই হলাম এবং অভিজ্ঞতাটা সত্যিই খুব খারাপ।’

Also read:দুর্নীতি দমন কমিশনে ৮৫ পদে নিয়োগ, আবেদন করুন দ্রুত

এই পোস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে আলোচনার ঝড় তুলেছে। অনেকে চাকরির খোঁজ ও উৎসাহমূলক বার্তা দিচ্ছেন। ছাঁটাইয়ের পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় বেশ কয়েকজন সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছেন। একজনের মন্তব্য, ‘আপনি কোন প্রোফাইলে কাজ করেন? যদি সাহায্য করতে পারি, তাহলে দয়া করে জানান।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘ভাই, আপনার কাজ ও অভিজ্ঞতা কী কী? দয়া করে জানান, আমি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারব।’

Also read:হাঙ্গেরিতে স্কলারশিপ, পড়াশোনা ইংরেজিতে হলে আইইএলটিএস বা টোয়েফলের প্রয়োজন নেই

অপর এক ব্যবহারকারী উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, ‘এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভাবুন, আপনি ভবিষ্যতে সত্যি কী করতে চান। এটা আপনার বর্তমান কাজের মতোই কিছু হতে পারে বা সম্পূর্ণ নতুন কিছুও হতে পারে। হতাশ হবেন না। এর ফলে আপনি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। আপনার নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ করুন বা নতুন সংযোগ তৈরি করুন, যা আপনাকে পরবর্তী ভূমিকার দিকে নিয়ে যেতে পারে।’

Also read:বাংলাদেশ নৌবাহিনী নেবে ৪৩০ জন, আবেদনের সুযোগ আর ২দিন
আরও পড়ুন