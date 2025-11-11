৪৯তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, ৬৬৮ জন উত্তীর্ণ

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষারর ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাতে এ ফল প্রকাশ করা হয়। পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, '৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। সাময়িকভাবে ৬৬৮ জনকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।'
এই বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ফল আজ প্রকাশ করা হলো। পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, এ বিসিএসে মোট ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি প্রার্থী আবেদন করেছেন। এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ হাজার ২১৯ জন। শিক্ষা ক্যাডারের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত এই বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল ২১ জুলাই এবং লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর।