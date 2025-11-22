খবর

খাদ্য অধিদপ্তরের পঞ্চম পর্যায়ে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা, প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু

প্রথম আলো ডেস্ক

খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদের নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী শনিবার (২৯ নভেম্বর ২০২৫) দেশের ১৮টি জেলায় একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) খাদ্য অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

Also read:প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ৪৮৩

অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, খাদ্য অধিদপ্তরের পঞ্চম পর্যায়ে সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড–১৫) পদে নিয়োগের বাছাই পরীক্ষা (এমসিকিউ পদ্ধতিতে) ২৯ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ১৮টি জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশপত্র অনলাইন থেকে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে উক্ত পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আবেদনকারী প্রার্থীরা আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

Also read:স্থানীয় সরকার বিভাগে বড় নিয়োগ, পদ ৮৯৭

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে কোনো সমস্যা হলে হটলাইনে ০১৭১০৮৮২৯৫৬ (অফিস চলাকালে) যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে দ্রুততার সঙ্গে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অন্য পদের পরীক্ষা পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী পরীক্ষার সময়সূচি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

Also read:যুক্তরাজ্যে নতুন যুগের পড়াশোনা: কোন বিষয়গুলো ট্রেন্ডে?
আরও পড়ুন