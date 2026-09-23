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পদোন্নতিতে জ্যেষ্ঠতা তালিকার জন্য নার্সিং কর্মচারীদের কাগজপত্র জমার নির্দেশ

বাসস ঢাকা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের পদোন্নতির লক্ষ্যে জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগামী ২৯ অক্টোবরের মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অধিদপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা থেকে ২১ সেপ্টেম্বর এ-সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। পরিচালক (প্রশাসন)-এর পক্ষে উপসচিব বাদল আলম বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজ, আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, পলি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এবং বিভাগীয় পরিচালকের (স্বাস্থ্য) কার্যালয়ে কর্মরত প্রধান সহকারী, অফিস তত্ত্বাবধায়ক, পিএ টু উপপরিচালক, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উচ্চমান সহকারী, হিসাবরক্ষণ সহকারী ও কাম হিসাবরক্ষক পদে কর্মরত কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য এ জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

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জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিয়োগপত্র, প্রথম যোগদানপত্রের কপি, হালনাগাদ সিডিউল ফরম, চাকরি স্থায়ীকরণের কপি এবং বিভাগীয় মামলা নেই মর্মে প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

এ ছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের এক কপি সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে। পাশাপাশি ২০১৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

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বিজ্ঞপ্তিতে এসিআর জমার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, প্রতিবেদনে কোনো ধরনের কাটাকাটি, ঘষামাজা বা ফ্লুইড ব্যবহার করা গ্রহণযোগ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কম্পিউটার চালনা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সনদও জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২৯ অক্টোবরের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অধিদপ্তরে পৌঁছাতে হবে।

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