৪৭তম বিসিএস: লিখিত পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা আন্দোলনকারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার তারিখ না পেছানোয় পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে প্রিলিমিনারি উত্তীর্ণদের প্রার্থীদের একাংশ। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেয় আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র সাইফ মুরাদ বলেন, আমরা সরকারের ওপর আস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু একাধিক পক্ষ একত্র হয়ে আমাদের সঙ্গে জুলুম করল। আমরা এই লিখিত পরীক্ষা বর্জন করছি। আমাদের সঙ্গে আরও অনেকেই বর্জন করবে। এই বিসিএস হবে সর্বকালের সব থেকে কম পরীক্ষার্থীর বিসিএস। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা একজন উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বলেছেন, আমরা নাকি মুজিববাদী আন্দোলন করছি। আমরা জুলুমের শিকার হয়েছি। জুলুম থেকে বাঁচার জন্য সবার সাহায্য চেয়েছি। কিন্তু আমরা হেরে গেছি।’

লিখিত পরীক্ষার তারিখ পেছানোর দাবিতে এক মাসের বেশি সময় ধরে আন্দোলন চলছিল। গতকাল মঙ্গলবার আন্দোলনকারীদের যমুনা অভিমুখী পদযাত্রা শাহবাগে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে দুই দফা সংঘর্ষ হয় আন্দোলনকারীদের। এতে আহত হন অন্তত ১৫ জন। শাহবাগ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একটি অংশ।

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আগামীকাল (২৭ নভেম্বর) শুরু হবে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারের পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা চলবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

