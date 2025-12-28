বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, পদ ১৩১৩, নিয়োগ দেশের বিভিন্ন স্থানে

বেসরকারি সংস্থা সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসে (এসএসএস) ১৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৩১৩টি পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজের মানসিকতা থাকতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তবে সব পদে সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ২৬ জানুয়ারি ২০২৬।
১. সহকারী পরিচালক, অর্থ ও হিসাব (ভ্যাট ও ট্যাক্স, আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,০৮,৫৬০ টাকা। নিয়মিতকরণের পর বেতন হবে ১,৩৫,৭০০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।
২. প্রশাসক (হাসপাতাল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫২ বছর।
৩. হেড অব কোর সফটওয়্যার অপারেশন
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
৪. হেড অব আইটি ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
৫. ডাটা অ্যানালিস্ট (এমএফআই অ্যানালিটিকস)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
৬. স্বাস্থ্য সমন্বয়কারী (পিএইচসিপি-প্রকল্প)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর
৭. নির্মাণ প্রকৌশলী (সেকশন প্রধান)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর
৮. জোনাল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ৭৫,০০০ টাকা। নিয়মিতকরণের পর বেতন হবে ৭৯,০০০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।
৯. এরিয়া ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২৫
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ৫২,০০০ টাকা। নিয়মিতকরণের পর বেতন হবে ৫৮,৭৬০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
১০. অডিট কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ২০
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ৪৩,০০৮ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৫৩,৭৬০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
১১. জোনাল হিসাব কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ৪৪,৬০৮ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৫৫,৭৬০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
১২. সিনিয়র অফিসার (ক্রেডিট)/শাখা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ৫০
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ৪৫,০০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৪৯,৩০০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
১৩. অটোমোবাইল প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
১৪. অফিসার (ক্রেডিট)/সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ২০০
বেতন: প্রশিক্ষণকালে (৪ মাস) বেতন ১৬,০০০ টাকা, শিক্ষানবিশকালে ৩৩,৫৬৮ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৪১,৯৬০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
১৫. অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ক্রেডিট)/সিনিয়র মাঠ সংগঠক
পদসংখ্যা: ১০০০
বেতন: প্রশিক্ষণকালে (২ মাস) বেতন ১২,০০০ টাকা, শিক্ষানবিশকালে ২৯,২৪৮ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৩৬,৫৬০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
উপনির্বাহী পরিচালক, এসএসএস বরাবর আবেদনপত্র (স্বাক্ষরসহ), প্রার্থীর পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত (স্বাক্ষরসহ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে জমা দেওয়া যাবে। আবেদনপত্র প্রেরণের ঠিকানা: উপনির্বাহী পরিচালক, সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস), এসএসএস ভবন, ফাউন্ডেশন অফিস, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল।
২০০ টাকা।
২৬ জানুয়ারি ২০২৬
১.
০১নং থেকে ১৪নং পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার কেন্দ্র টাঙ্গাইল এবং ১৫নং পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার কেন্দ্র: ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর, যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট। আবেদনপত্রে ও খামের ওপরে পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করতে হবে।
২.
১৫নং পদের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও খুলনা বিভাগের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৩.
প্রার্থীদের যোগদানের সময় মূল সার্টিফিকেট জমা রাখতে হবে। এ জন্য একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রদান করা হবে। তবে সাময়িক সময়ের জন্য সার্টিফিকেট উত্তোলন করা যাবে।