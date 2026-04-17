বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান ও সহকারী প্রধান নিয়োগে পরীক্ষা কাল শনিবার, দেখুন সূচি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠানপ্রধান, সহ প্রধান নিয়োগ পরীক্ষা আগামীকাল শনিবার (১৮ এপ্রিল ২০২৬) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোডের প্রক্রিয়া আগেই জানিয়েছে এনটিআরসিএ। প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সহকারী প্রধান পদের নিয়োগ পেতে মোট ৫৩ হাজার ৬৯ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন।

এনটিআরসিএ জানিয়েছে, এনটিআরসিএর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিতব্য অষ্টম এনটিআরসিএ নিয়োগ (প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সহকারী প্রধান) পরীক্ষা-২০২৬–এর এমসিকিউ পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রত্যেক আবেদনকারী অনুকূলে আপলোড করা হয়েছে। এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট https://ntrca.gov.bd বা http://ngi.teletalk.com.bd লিংকে প্রবেশ করে আবেদনকারীরা তাদের নিজ নিজ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে https://ntrca.gov.bd বা http://ngi.teletalk.com.bd ওয়েবসাইট ভিজিট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলা হলো।

এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি—

ক-গ্রুপ

সময়: সকাল ৯:০০– ১০:০০টা

পদ: ১. অধ্যক্ষ, স্নাতক (পাস) কলেজ

২. অধ্যক্ষ, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা

৩. অধ্যক্ষ, চারুকলা ডিগ্রী কলেজ

৪. উপাধ্যক্ষ, কামিল মাদ্রাসা

৫. প্রধান শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৬. সুপার, দাখিল মাদ্রাসা

খ-গ্রুপ

সময়: বেলা ১১:৩০– ১২:৩০টা

পদ: ১. অধ্যক্ষ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ

২. অধ্যক্ষ, ফাজিল মাদ্রাসা

৩. অধ্যক্ষ, চারুকলা প্রি-ডিগ্রী

৪. উপাধ্যক্ষ, আলিম মাদ্রাসা

৫. সহ: সুপার, ভোকেশনাল

গ-গ্রুপ

সময়: দুপুর ২:০০–৩:০০টা

পদ: ১. অধ্যক্ষ, কামিল মাদ্রাসা

২. অধ্যক্ষ, আলিম মাদ্রাসা

৩. অধ্যক্ষ, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৪. সহ: প্রধান শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৫. সুপার, ভোকেশনাল

ঘ-গ্রুপ

সময়: বিকেল ৪.৩০–৫.৩০টা

পদ: ১. অধ্যক্ষ, কৃষি

২. উপাধ্যক্ষ, ফাজিল মাদ্রাসা

৩. উপাধ্যক্ষ, স্নাতক (পাস) কলেজ

৪. উপাধ্যক্ষ, চারুকলা ডিগ্রী কলেজ

৫. প্রধান শিক্ষক, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়

৬. সহ: সুপার, দাখিল মাদ্রাসা

নিয়োগপ্রক্রিয়া ও নম্বর বণ্টন—

এনটিআরসিএ সূত্র জানিয়েছে, এবার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের দুটি ধাপ পার হতে হবে। প্রথমে ৮০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১ ঘণ্টা সময়ের এই পরীক্ষায় ৮০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর পাওয়া যাবে, তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীকে আলাদাভাবে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় ৮০, মৌখিক পরীক্ষায় ৮ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের জন্য ১২ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের ফলাফল অনুযায়ী এই ১২ নম্বর প্রদান করা হবে।

চূড়ান্ত নির্বাচন ও পছন্দক্রম—

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সম্মিলিত নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হবে। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কাছ থেকে পরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পছন্দক্রম (Choice List) নেওয়া হবে। এনটিআরসিএ প্রার্থীদের পছন্দক্রম ও মেধা যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য সুপারিশ বা সংযুক্ত করবে।

