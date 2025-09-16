প্রকৌশল পেশাজীবীদের দাবি পূরণে উপাচার্য-অধ্যক্ষদের সঙ্গে আগামীকাল বৈঠক

প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারীদের তিন দফা এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ছয় দফা পেশাগত দাবির যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল বুধবার। গতকাল সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের পেশাগত দাবিগুলোর যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে গঠিত কমিটির সদস্যসচিব কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক স্বাক্ষরিত চিঠি সব বিভাগে পাঠানো হয়েছে।
কমিটির সভাপতি এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সভাপতিত্বে বেলা আড়াইটায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। চিঠিতে বলা হয়, প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের পেশাগত দাবিসমূহের যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
সারা দেশের আট লক্ষাধিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও সাড়ে চার লক্ষাধিক পলিটেকনিক শিক্ষার্থী রয়েছেন। বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন তাঁরা। এরই মধ্যে প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের পেশাগত দাবিগুলোর যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে সুপারিশ দিতে একটি কমিটি গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
সেই কমিটি বৈঠকে বসছে আগামীকাল। প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের দাবি বাস্তবায়নের পথে হাঁটছে সরকার।