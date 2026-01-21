প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ হতে পারে আজ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল আজ বুধবার প্রকাশ হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র আজ দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ফলাফল প্রস্তুতের যাবতীয় কারিগরি কাজ ও যাচাই-বাছাই ইতিমধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় আজই তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ।
অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, ফলাফল প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া গুছিয়ে আনা হয়েছে। আজ যেকোনো সময় ফলাফল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হতে পারে। যদি কারিগরি কোনো জটিলতা তৈরি না হয়, তবে আজই ফল পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। ফলাফল প্রকাশের পর পরীক্ষার্থীরা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.dpe.gov.bd) থেকে তা সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়া সফল প্রার্থীদের মুঠোফোনে খুদে বার্তার (SMS) মাধ্যমেও ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই ফলাফল প্রকাশিত হতে চলায় ১০ লাখের বেশি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ব্যাপক উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল দেখা দিয়েছে। এবারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১৪ হাজার ৩৮৫টি শূন্য পদের বিপরীতে রেকর্ডসংখ্যক প্রার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়াটি নির্ভুল ও স্বচ্ছ রাখতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং মেধাতালিকা অনুযায়ী যোগ্যদের নির্বাচন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই নিয়োগ পরীক্ষাটি শুরু থেকেই নানামুখী বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরীক্ষা শুরুর মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বাইরে চলে আসা এবং ‘কেন্দ্র কন্ট্র্যাক্টে’র অভিযোগ করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। জালিয়াতি ও ডিজিটাল নকলের প্রতিবাদে এবং স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে অধিদপ্তরের সামনে বিক্ষোভও করেছিলেন পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ।