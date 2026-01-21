সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সংখ্যা জানাল এনটিআরসিএ, ফল চলতি মাসে

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন শেষ হয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ পেতে আবেদন করেছেন প্রায় ২১ হাজার চাকরিপ্রত্যাশী। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্য পদের বিপরীতে এই আবেদন জমা পড়েছে।
জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ফলাফল প্রকাশ করা হতে পারে বলে এনটিআরসিএ সূত্রে জানা গেছে। এনটিআরসিএর শিক্ষা শাখা থেকে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
এনটিআরসিএর উপপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুর রহিম খোন্দকার প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিশেষ বিজ্ঞপ্তি হওয়ায় আবেদন কম পড়েছে। টেলিটকের থেকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পেলে বিস্তারিত জানা যাবে।’
১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (বিশেষ) আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ।