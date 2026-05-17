বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)
৪৫তম বিসিএস নন–ক্যাডার: রিপিট ক্যাডার সংশোধন ও পদ বাড়ানোর দাবিতে পিএসসির সামনে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফলে ‘রিপিট ক্যাডার’ সংশোধন এবং নন-ক্যাডারে পদ বাড়ানোর দাবিতে মানববন্ধন করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। আজ রোববার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার পদে শতাধিক রিপিট ক্যাডার সুপারিশ করা হয়েছে। এর ফলে একই প্রার্থী বারবার একই পদে সুপারিশ পাচ্ছেন। ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল সংশোধন করে তিনবার সম্পূরক তালিকা প্রকাশ করা হলেও ৪৫তম বিসিএসের ক্ষেত্রে পিএসসির তেমন কোনো উদ্যোগ নেই।

চাকরিপ্রার্থীদের অন্য দুটি দাবি হলো প্রত্যাহারকৃত ৪৫৭টি পদ ফিরিয়ে দিয়ে নন–ক্যাডারে নতুন পদ যুক্ত করা এবং পুনঃপছন্দক্রম প্রদানের সুযোগ দেওয়া।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া প্রার্থীরা বলেন, ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তিতে ১ হাজার ২২টি নন-ক্যাডার পদের কথা বলা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সুপারিশ করা হয়েছে মাত্র ৫৪৫টি পদে। বাকি ৪৫৭টি পদ কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই প্রত্যাহার করা হয়। মেধার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও পদ হ্রাস করার এই ঘটনা নজিরবিহীন। ত্রুটিপূর্ণ মেধাতালিকা সংশোধন এবং পদ ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তাঁরা।

