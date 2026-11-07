সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তরের অধীনে চাকরি, পদ ৩০

সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়) এবং এর আওতাধীন আন্তঃবাহিনী মেডিক্যাল ইউনিটসমূহে ১৫ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩০। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: ড্রাফটসম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৫) ২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা।
২. পদের নাম: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৬) ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
৩. পদের নাম: এফডব্লিউএ (ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট)
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৬) ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
৪. পদের নাম: অগ্নিনির্বাপক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৯) ২০,৫০০–৪৯,৬০০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
৬. পদের নাম: আয়া
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
৭. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
৮. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
৯. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
১০. পদের নাম: মেসওয়েটার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
১১. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা
১৮-৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৩ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৪ থেকে ১১ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ১ নভেম্বর ২০২৬
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২৬
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