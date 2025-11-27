বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের চাকরির পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে
বিমান বাংলাদেশে অ্যাডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

প্রথম আলো ডেস্ক

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রাথমিক বাছাই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষা আগামী ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বুধবার প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পদের নাম: অ্যাডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট
লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা
কেন্দ্র: কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

১.

প্রার্থীদের অবশ্যই ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
২.

পরীক্ষার দিন আগে ইস্যুকৃত প্রবেশপত্র সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক।
৩.

মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ঘড়ি বা যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস পরীক্ষাকেন্দ্রে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

