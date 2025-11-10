খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা

খাদ্য অধিদপ্তরের কারিগরি ১৩ ক্যাটাগরির ৪০০টি এবং ড্রাইভার পদের ৫০টি শূন্য পদের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রোববার খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
১. নিয়োগের আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রদত্ত তথ্য, ডকুমেন্টস, সনদের সত্যতা যাচাইপূর্বক নিশ্চিত হয়ে চূড়ান্ত নিয়োগপত্র জারি করা হবে।
২. নির্বাচিত প্রার্থীদের ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে ‘প্রাক্-চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম’ (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) পূরণপূর্বক মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত ‘প্রাক্-চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম’ (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) ও প্রার্থীর আগের কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হওয়া সাপেক্ষে চূড়ান্ত নিয়োগপত্র জারি করা হবে।
৩. চাকরিতে প্রবেশকালে প্রার্থীগণকে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করতে হবে।
৪. খাদ্য অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা ক্ষেত্র বিশেষে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সাপেক্ষে চূড়ান্ত নিয়োগপত্র জারি করা হবে।
খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩ সালের ৩১ আগস্টের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং গত ৯ মার্চের পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ৯ আগস্ট প্রথম ধাপের ১৪ ক্যাটাগরির কারিগরি পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে গত ২৯ আগস্ট ড্রাইভার (গ্রেড-১৫) পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা এবং পরবর্তী সময় ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।