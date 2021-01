গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম কি ও কেন

GIS (Geographic Information System)

জিআইএস তথা ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা মূলত একটি সফটওয়্যার বিশেষ। কম্পিউটারের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ ও ভূ-অভ্যন্তরস্থ সবকিছুর তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারোপযোগী করে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এটি অদ্বিতীয় ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, বনায়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের স্থান নির্বাচন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, জনসংখ্যা জরিপ, শিল্পায়ন, টেলিযোগাযোগ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ও সামরিক ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে জিআইএসের ব্যবহার অপরিহার্য। বস্তুত, পরিকল্পিত, টেকসই, উন্নত দেশ বা শহর নিশ্চিতকরণে জিআইএস ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

১৯৬৩-৬৪ সালে কানাডার Agriculture Rehabilitation and Development Agency প্রথম জিআইএস ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯১ সালে ইসপান (Irrigation Support Project for Asia and the Near East) ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান-১৯ (ফ্যাপ-১৯) প্রকল্পে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে জিআইএস ব্যবহার করে।