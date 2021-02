চাকরি প্রস্তুতি–২

চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা অনেক। তাই পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পড়াশোনার বিকল্প নেই

1. বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কী বলে?

A. মিশ্র ভাষা B. সাধু ভাষা C. চলিত ভাষা D. উপভাষা উ. D.

2. নিত্য মূর্ধন্য ষ নিচের কোন শব্দে বিদ্যমান?

A. কাষ্ঠ B. কল্যাণীয়েষু C. পরিষদ D. আষাঢ় উ. D.

3. কোন বানানটি শুদ্ধ?

A. নিশীথ B. নিশিথ C. নীশিথ D. নীশীথ উ. A.

4. বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে কী বলে?

A. শব্দ B. কারক C. পদ D. ক্রিয়াপদ উ. C.

5. ‘রাত্রি’–এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?

A. শর্বরী B. রজনী C. যামিনী D. বারিদ উ. D.

6. ‘সৌম্য’–এর বিপরীত শব্দ কোনটি?

A. উদ্ধত B. কঠিন C. শান্ত D. উগ্র উ. D.

7. যেসব শব্দের ব্যুত্পত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন, তাকে কী বলে?

A. মৌলিক শব্দ B. যৌগিক শব্দ C. রূঢ়ি শব্দ D. যোগরূঢ় শব্দ উ. B.

8. ‘যে নারী প্রিয় কথা বলে’—এককথায় কী হবে?

A. সুহাসিনী B. সুবক্তা C. প্রিয়ংবদা D. শ্রীমতী উ. C.

9. ‘অন্নপুষ্ট’ কোন পাখিকে বলা হয়?

A. কাক B. কোকিল C. ময়না D. কবুতর উ. B.

10. ‘চকলেট’ কোন দেশের শব্দ?

A. অস্ট্রেলিয়া B. ইতালি C. জার্মানি D. মেক্সিকো উ. D.

11. ‘জ্ঞ’ যুক্তবর্ণ কীভাবে গঠিত?

A. ঙ+গ B. গ+ঙ C. জ+ঞ D. ঞ+জ উ. C.

12. ‘অলস’–এর বিশেষ্য পদ কোনটি?

A. অলসতা B. আলস্য C. আলসে D. আলসেমী উ. A+B

13. কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ?

A. বিষের বাঁশি B. বন্দীর বন্দনা C. সন্দ্বীপের চর D. রূপসী বাংলা উ. A.

14. ‘একাত্তরের ডায়েরি’ গ্রন্থের রচয়িতা কে?

A. জাহানারা ইমাম B. স্বদেশ রায় C. শেখ মুজিবুর রহমান D. সুফিয়া কামাল উ. D.

15. ‘চাচাকাহিনি’গ্রন্থের লেখক কে?

A. সৈয়দ মুজতবা আলী B. সৈয়দ শামসুল হক C. শওকত ওসমান D. ফররুখ আহমদ উ. A

16. He is popular with_all_his goodness.

A. with, to B. to, by C. with, for D. to, for উ. C.

17. None but the brave deserve the fair. In this sentence ‘but’ is—

A. Preposition B. Verb C. Conjunction D. Adverb উ. A.

18. Choose the word which never has a plural-

A. mouse B. intension C. woman D. Information উ. D.

19. Choose the correct sentence—

A. I saw her enter the room B. I saw her to enter the room C. I saw her entering the room D. I saw her to entering the room উ. C.

20. They gave me a form and told me to___.

A. fill in B. fill it in C. fill in it D. none উ. B.

21. What is the noun form of ‘propose’?

A. Proposition B. Proposal C. Proposed D. Proposing উ. B.

22. He gave me five books. In this sentence which is the adjective?

A. Books B. Gave C. Me D. Five উ. D.

23. What is the meaning of the Idiom ‘smell a rat.’

A. bad smell B. suspect something C. make difficult D. presence of a thief উ. B.

24. Which of the word plural?

A. Formula B. Vertex C. Memoranda D. Agendum উ. C.

২৫. What is the correct spelling?

A. Acknowledgement B. Acknoledgement C. Acknowlegement D. Acknowledgament উ. A.