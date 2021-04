প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগে প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

এদের ভবিষ্যত গঠনে ভূমিকা রাখেন শিক্ষকেরা

বাংলা বিষয়ের প্রস্তুতি

ইংরেজির প্রস্তুতি

ইংরেজি বিষয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—A. English Literature, B. English Grammar। এখানে English Literature খুবই কম আসে। তবুও basic অংশ জানলে প্রস্তুতিতে সহায়ক হয়। B. Grammar অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো Tense, Voice, Narration, Number, Gender, Preposition/Appropriate Preposition, Participle, Right Form of Verb etc. এ ছাড়া Grammar–এর বাইরে Spelling, Synonym, Antonym, Idioms & Phrase, One word Substitution, translation, Proverbs ইত্যাদি। সহায়ক বই হিসেবে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত NCTB English Grammar Board বই এবং P.C Das রচিত Applied English Grammar & Composition বইয়ের অনুশীলন প্রস্তুতিকে আরও বেগবান করবে।