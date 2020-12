বিসিএসের একটি মডেল ভাইভা

বিসিএস পরীক্ষার শেষ ধাপ হচ্ছে মৌখিক পরীক্ষা। বিসিএসের ভাইভা পরীক্ষা কেমন হতে পারে, এর একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবারের লেখায়। আশা করি এ থেকে ভাইভা সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন।

প্রার্থী: May I come in, sir?

বোর্ড: Yes, come in please.

প্রার্থী: (টেবিলের কাছে এসে) Assalamualikum, sir.

বোর্ড: Walikumaslam. Please have your seat.

প্রার্থী: Thank you, sir. (বসার পরে)

বোর্ড: So you are Mr. Rakib Hossain. Right?

প্রার্থী: Yes sir.

বোর্ড: Your first choice is BCS (Administration) cadre. Tell us five reasons why you have opted to join this cadre!

প্রার্থী: Sir, all the cadres of Bangladesh Civil Service are equally important. But from my personal point of view, I have selected this cadre for the following five reasons. 1) the diversity of work. 2) Work in field level with local people. 3) Crucial role in executive part of government. 4) Relatively dynamism 5) Being chance to be DC in future.

বোর্ড: আচ্ছা। ডিসির কাজের তিনটা বিভাগ আছে। বলো তো কী কী?

প্রার্থী: স্যার, রাজস্বসংক্রান্ত কাজের জন্য কালেক্টর, আইনশৃঙ্খলা ও ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সমন্বয়ের দায়িত্বের জন্য জেলা প্রশাসক। তবে স্যার, জেলা প্রশাসক পদবিটিই সর্বজন সুপরিচিত।