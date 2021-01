৪৩ তম বিসিএসের আবেদন ফরম পূরণ যেভাবে করবেন

রাজধানীর একটি কেন্দ্রে বিসিএস পরীক্ষা চলছে

চাকরির তথ্য

যাঁর ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য, সেটা সিলেক্ট করুন। উদাহরণস্বরূপ, বেকার হলে Not Employed, রাজস্ব খাতের সরকারি চাকরি হলে Regular Basis under Revenue Budget, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে হলে Autonomous or Semi-autonomous Organization, বেসরকারি হলে Private Organization সিলেক্ট করুন। চাকরিতে আছেন উল্লেখ করলে পরবর্তী সময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে Non Objection Certificate (NOC) নিয়ে, সেটা পিএসসিতে জমা দিতে হবে। অন্যথায় জমা দেওয়া লাগবে না।

উপজাতীয়/সংখ্যালঘু

উপজাতি হলে Yes রেডিও বাটন চাপুন। অন্যথায় No বাটন চাপুন।



মুক্তিযোদ্ধার সন্তান

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হলে Child of Freedom Fighter, নাতি বা নাতনি হলে Grand Child of Freedom Fighter, মুক্তিযোদ্ধা কোটা না থাকলে Non Freedom Fighter সিলেক্ট করুন। যতটুকু জানি, বর্তমানে কোটা সুবিধা নেই। এ অপশন রাখা হয়েছে শুধু বয়সের জন্য। স্বাস্থ্য ক্যাডারের প্রার্থীরাও এ সুবিধা ভোগ করেন।



বৈবাহিক অবস্থা

বিবাহিত হলে Married রেডিও বাটন চাপুন। তারপর স্বামী বা স্ত্রীর নাম লিখুন। বিবাহিত ছাড়া অন্য যা–ই কিছু হোন না কেন, Single বাটন চাপুন।