গ্রিন ডিল পলিসি–আরএসএফ–এনভিডিয়া কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো:
১. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (RPO) সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয় কবে?
ক. ১ নভেম্বর ২০২৫
খ. ২ নভেম্বর ২০২৫
গ. ৪ নভেম্বর ২০২৫
ঘ. ৫ নভেম্বর ২০২৫
উত্তর : খ. ২ নভেম্বর ২০২৫
২. বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫-এর খসড়া অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদমর্যাদা হবে—
ক. পূর্ণ মন্ত্রীর সমান
খ. মুখ্য সচিবের সমান
গ. প্রতিমন্ত্রীর সমান
ঘ. উপমন্ত্রীর সমান
উত্তর : ক. পূর্ণ মন্ত্রীর সমান
৩. নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট ভোটারের সংখ্যা—
ক. ১২ কোটি ৭৬ লাখ
খ. ১৩ কোটি ১২ লাখ
গ. ১২ কোটি ৮ হাজার
ঘ. ১৩ কোটি ৫৫ হাজার
উত্তর : ক. ১২ কোটি ৭৬ লাখ
৪. সুদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণ সুদান আলাদা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কত সালে?
ক. ২০০৭ সালে
খ. ২০০৯ সালে
গ. ২০১১ সালে
ঘ. ২০১৩ সালে
উত্তর : গ. ২০১১ সালে
৫. এল-ফাশের শহরটি কোন দেশে অবস্থিত?
ক. মিশর
খ. লিবিয়া
গ. সুদান
ঘ. দক্ষিণ সুদান
উত্তর : গ. সুদান (সুদানের উত্তর দারফুর প্রদেশের রাজধানী এল-ফাশের)
৬. সম্প্রতি সুদানের এল-ফাশের শহরে সংঘটিত গণহত্যার জন্য দায়ী গোষ্ঠী—
ক. বোকো হারাম
খ. আল শাবাব
গ. আবু সায়াফ গ্রুপ (ASG)
ঘ. র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF)
উত্তর : ঘ. র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF) (আধা-সামরিক বাহিনী RSF গঠিত হয় ২০১৩ সালে)
৭. সুদানের আধা-সামরিক গোষ্ঠী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF) এর কমান্ডার –
ক. জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহান
খ. জেনারেল মোহামেদ হামদান দাগালো
গ. জেনারেল ওমর আল-বশির
ঘ. সাদিক আল-মাহাদি
উত্তর: খ. জেনারেল মোহামেদ হামদান দাগালো (জেনারেল আল-বুরহান সুদানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট।)
৮. একক সভ্যতার সংগ্রহীত নিদর্শন নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর—
ক. ল্যুভর মিউজিয়াম
খ. দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম
গ. দ্য গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম
ঘ. দ্য মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট
উত্তর: গ. দ্য গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম
৯. মার্কিন রাজনীতিবিদ জোহরান মামদানির জন্মস্থান কোথায়?
ক. নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
খ. মুম্বাই, ভারত
গ. টরন্টো, কানাডা
ঘ. কাম্পালা, উগান্ডা
উত্তর: ঘ. কাম্পালা, উগান্ডা
১০. সম্প্রতি জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটির কোন পদে নির্বাচিত হয়েছেন?
ক. সিনেটর
খ. মেয়র
গ. গভর্নর
ঘ. অ্যাসেম্বলিম্যান
উত্তর: খ. মেয়র
১১. জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন COP–30 অনুষ্ঠিত হবে –
ক. প্যারিস, ফ্রান্স
খ. টোকিও, জাপান
গ. রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল
ঘ. বেলেম, ব্রাজিল
উত্তর: ঘ. বেলেম, ব্রাজিল (১০-২১ নভেম্বর, ২০২৫)
১২. ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত চলচ্চিত্র নয় কোনটি?
ক. তিতাস একটি নদীর নাম
খ. মেঘে ঢাকা তারা
গ. কোমল গান্ধার
ঘ. জীবন থেকে নেওয়া
উত্তর: ঘ. জীবন থেকে নেওয়া
১৩. বর্তমানে বাজার মূলধনে বিশ্বের শীর্ষ কোম্পানি –
ক. অ্যাপল
খ. মাইক্রোসফট
গ. অ্যালফাবেট
ঘ. এনভিডিয়া
উত্তর : ঘ. এনভিডিয়া (বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম কোম্পানি হিসেবে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার মূলধনের নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে।)
১৪. ‘গ্রিন ডিল (Green Deal)’ পলিসি কোন সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত?
ক. জাতিসংঘ
খ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন
গ. আসিয়ান
ঘ. ওপেক
উত্তর: খ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন
১৫. ‘বাগরাম বিমানঘাঁটি’ আফগানিস্তানের কোন প্রদেশে অবস্থিত?
ক. পারওয়ান
খ. বলখ
গ. বাগলান
ঘ. কান্দাহার
উত্তর: ক. পারওয়ান