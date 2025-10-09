ইংল্যান্ডে তরুণদের ভবিষ্যৎ চাকরির দিকনির্দেশনা দিতে চালু হয়েছে নতুন এক অনলাইন টুল।
পরামর্শ

তরুণদের সঠিক পেশা বেছে নিতে অনলাইনে নতুন টুল

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

ইংল্যান্ডে তরুণদের ভবিষ্যৎ চাকরির দিকনির্দেশনা দিতে চালু হয়েছে নতুন এক অনলাইন টুল। শিক্ষার্থীরা এখানে নিজের আগ্রহ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার তথ্য যোগ করে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার বেছে নেওয়ার সহায়তা পাচ্ছে। বাংলাদেশে তরুণদের চাকরির বাজারে প্রবেশের আগে যথাযথ প্রস্তুতি ও সঠিক পেশা বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। এখানকার তরুণেরা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করলেও অনেক সময় জানে না কোন চাকরি তাদের জন্য উপযুক্ত হবে।

ইংল্যান্ডের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ডেভন কাউন্টি কাউন্সিল জানিয়েছে, এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল তৈরি করে তাদের আগ্রহ, কাজের অভিজ্ঞতা ও অর্জনের ভিত্তিতে উপযুক্ত পেশার পরামর্শ দেয়। ১২ বছর বা তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি এই টুলে থাকবে অনলাইন প্রোফাইল, যেখানে তারা নিজেদের আগ্রহ, অভিজ্ঞতা ও অর্জনগুলো তুলে ধরতে পারবে। এভাবে তারা ভবিষ্যতে কোন খাতে কাজ করতে চায় বা কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা দরকার, সে বিষয়ে আগেভাগেই ধারণা পাবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ক্যারিয়ার পরামর্শ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি

শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ

ডেভন কাউন্টি কাউন্সিল সূত্রে জানা গেছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো সব শিক্ষার্থীকে সমানভাবে পেশাসংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া। কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকর্তা ডেবি স্ট্যাফোর্ড বলেন, ‘জাতীয় শিক্ষাক্রমে ক্যারিয়ার পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত না থাকায় স্কুলভেদে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোথাও মানসম্মত পরামর্শ পাওয়া যায়, কোথাও আবার সময়ও দেওয়া হয় না। এর ফলে এক স্কুলের শিক্ষার্থীরা অন্যদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ভোকেশনাল প্রোফাইল আসলে দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একজন শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সাফল্য জানা গেলে সহজেই বোঝা যায় ভবিষ্যতে কোন ধরনের কাজের জন্য সে উপযুক্ত।’

বাংলাদেশের জন্যও প্রাসঙ্গিক

ডেভনের স্কুলগুলোয় এই অনলাইন টুল চালুর সময় বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ওপর। কাউন্সিল জানিয়েছে, এই টুল তাদের জন্যও সমান কার্যকর হবে। স্থানীয় শিক্ষার্থীরাও এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী লুসি বলে, ‘আমরা অনেক সময় জানি না ভবিষ্যতে কী করতে চাই। অনলাইনে নিজের আগ্রহ লিখে রাখলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।’

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ক্যারিয়ার পরামর্শ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি। যার ফলে প্রতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেওয়ার পরও শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না তাদের পছন্দ বা সক্ষমতা কোন বিষয়ে। ফলে এ ধরনের ডিজিটাল টুল এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য বড় সহায়ক হতে পারে। বিবিসি অবলম্বনে

