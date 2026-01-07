প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ—বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট : বাংলা ২

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে। এখন সময় প্রস্তুতি নেওয়ার। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য প্রথম আলো বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্টের আয়োজন করেছে। নিয়মিত আয়োজনের পঞ্চম পর্বে বাংলার দ্বিতীয় মডেল টেস্ট তৈরি করেছেন গোয়ালনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোতোয়ালি, ঢাকার সহকারী শিক্ষক বিশ্বজিত সুর।
১.ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য কোথায়?
ক) লেখার ধরনে
খ) উচ্চারণের বিশিষ্টতায়
গ) সংখ্যাগত পরিমাণে
ঘ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে
২. ‘পরিবার থেকেই শিক্ষার শুরু’ এখানে ‘থেকে’ শব্দের সাথে যুক্ত ‘ই’ এর ব্যাকরণিক পরিচয় কী?
ক) উপসর্গ
খ) প্রত্যয়
গ) ধাতু
ঘ) বলক
৩. ‘যে আলোতে কুমুদ ফোটে’—এককথায় কী হবে?
ক) কুমুদিন
খ) কৌমুদী
গ) প্রভাবতী
ঘ) বিভা
৪. ‘বিবস্বান’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক) অর্ণব
খ) রাতুল
গ) মার্তণ্ড
ঘ) জলধি
৫. বাংলা অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ ব্যাকরণের কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায়?
ক) সন্ধি
খ) উপসর্গ
গ) কারক
ঘ) প্রত্যয়
৬. ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান’ কোন ছন্দে লেখা?
ক) স্বরবৃত্ত
খ) মাত্রাবৃত্ত
গ) অক্ষরবৃত্ত
ঘ) গদ্যছন্দ
৭. অভিধানে ং, ঃ, ঁ এই বর্ণগুলোর অবস্থান কোথায়?
ক) স্বরবর্ণের আগে
খ) স্বরবর্ণের শেষে
গ) ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে
ঘ) ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝখানে
৮. ‘প্রভাতফেরির মিছিল যাবে/ ছড়াও ফুলের বন্যা,/ বিষাদগীতি গাইছে পথে/ তিতুমীরের কন্যা।’—কার লেখা?
ক) আল মাহমুদ
খ) শামসুর রাহমান
গ) আহসান হাবীব
ঘ) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
৯. ‘হারিকিরি’ শব্দের অর্থ কী?
ক) রিকশা
খ) আত্মরক্ষা
গ) আত্মহত্যা
ঘ) হারানো
১০. ‘বাহাদুর’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়েছে?
ক) চীনা
খ) ফরাসি
গ) পর্তুগিজ
ঘ) তুর্কি
১১. দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোনো শান্তি দেব না। এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক) জটিল
খ) মিশ্র
গ) যৌগিক
ঘ) সরল
১২. নিচের কোনটি প্রত্যয় সাধিত শব্দ?
ক) জন্মান্তর
খ) কদাকার
গ) ঘটকালি
ঘ) বচনামৃত
১৩. ‘যশস্বী’ শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
ক) যশঃ+বিন
খ) যশ+বিন
গ) যশ+বিণ
ঘ) যশস+বিন
১৪. কোনটি বহুবচনের ভুল প্রয়োগ?
ক) গ্রন্থাবলি
খ) ভাইসব
গ) জনগণেরা
ঘ) মানুষেরা
১৫. কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক) আবিষ্কার
খ) পরিষ্কার
গ) পুরস্কার
ঘ) তিরষ্কার
১৬. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?—কে উক্তিটি করেছেন?
ক) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
খ) মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী
গ) চণ্ডীদাস
ঘ) বড়ু চণ্ডীদাস
১৭. ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি কার বুকের ‘ক্রন্দন-শ্বাস’ বুঝিয়েছেন?
ক) পরশুরামের
খ) ইস্রাফিলের
গ) বঞ্চিতের
ঘ) বিধবার
১৮. কোনটি জসীমউদ্দীনের রচনা?
ক) গাজী মিয়ার বস্তানী
খ) দুর্দিনের দিনলিপি
গ) যে দেশে মানুষ বড়
ঘ) রেখাচিত্র
১৯. ‘দেশে বিদেশে’ গ্রন্থে কোন শহরের কথা উল্লেখ আছে?
ক) করাচি
খ) তেহরান
গ) কাবুল
ঘ) রাজস্থান
২০. ‘সুধা’ শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক) দামি
খ) কপট
গ) অমৃত
ঘ) গরল
২১. ‘হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন’—এর পরের লাইন কী?
ক) পরধন লোভে মত্ত, করিমু ভ্রমণ
খ) অনিদ্রায় অনাহারে, সঁপি কায়, মন
গ) তা সবে (অবোধ আমি), অবহেলা করি,
ঘ) পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
২২. ‘আশীবিষ’ কোন বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
ক) ব্যাধিকরণ
খ) সমানাধিরণ
গ) ব্যতিহার
ঘ) প্রত্যয়ান্ত
২৩. ‘আসছে ফাগুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।’—কোন উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে?
ক) চিলেকোঠার সেপাই
খ) খোয়াবনামা
গ) অলীক মানুষ
ঘ) আরেক ফাল্গুন
২৪. ‘হজযাত্রা’ কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) ৩য়া তৎপুরুষ
খ) ৪র্থী তৎপুরুষ
গ) ৫মী তৎপুরুষ
ঘ) ৭মী তৎপুরুষ
২৫. দেখার ইচ্ছাকে এক কথায় কী বলে?
ক) জিজ্ঞাসা
খ) দিদৃক্ষা
গ) জিগীষা
ঘ) দৃশ্যমান
উত্তর:
১ (ঘ) ২(ঘ) ৩(খ) ৪(গ) ৫(খ) ৬(ক) ৭(খ) ৮(ক) ৯(গ) ১০(ঘ) ১১(ঘ) ১২(গ) ১৩(ক) ১৪(গ) ১৫(ঘ)৷ ১৬(ক) ১৭(ঘ) ১৮(গ) ১৯(গ) ২০(ঘ) ২১(গ) ২২(ক) ২৩(ঘ) ২৪(খ)
২৫ (খ)।