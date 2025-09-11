বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন।
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন।
পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪১

ইউনিমেট-শাবানা মাহমুদ-দেখার হাওর-বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর-কী, জেনে নিন

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো—

লেখা: নওশিন সাদিয়া

১. যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনোনীত হয়েছেন

ক. শাবানা মাহমুদ

খ. জারা মোহাম্মাদ

গ. সাঈদা ওয়ারসি

ঘ. আরুজ শাহ

উত্তর: ক. শাবানা মাহমুদ

২. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন নাম—

ক. Department of Defence

খ. Department of War

গ. Department of Armed Forces

ঘ. Ministry of National Defence

উত্তর: খ. Department of War

৩. নেপালের পার্লামেন্টের নাম কী?

ক. লোকসভা

খ. ন্যাশনাল কাউন্সিল

গ. ফেডারেল পার্লামেন্ট

ঘ. ফেডারেল অ্যাসেম্বলি

উত্তর: গ. ফেডারেল পার্লামেন্ট (দ্বিকক্ষবিশিষ্ট)

৪. নেপালের পার্লামেন্টে রাজতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় কত সালে?

ক. ২০০৪ সালে

খ. ২০০৬ সালে

গ. ২০০৮ সালে

ঘ. ২০০৯ সালে

উত্তর: গ. ২০০৮ সালে

Also read:ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনে চাকরি, ৫ পদে নেবে ৪৭ জন

৫. বিশ্বের প্রথম শিল্প রোবট কোনটি?

ক. SCARA রোবট

খ. রোবো ম্যান

গ. ক্যাভেলিয়ার

ঘ. ইউনিমেট

উত্তর: ঘ. ইউনিমেট

৬. ‘আর্টিকেল নাইনটিন’ কোন দেশভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা?

ক. জার্মানি

খ. যুক্তরাজ্য

গ. ফ্রান্স

ঘ. সুইডেন

উত্তর: খ. যুক্তরাজ্য

৭. আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) এর বর্তমান মহাপরিচালক–

ক. ইউকিয়া আমানো

খ. মার্ক রুট

গ. হ্যান্স ব্লিক্স

ঘ. রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসি

উত্তর: ঘ. রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসি

৮. ‘Water Lilies’ কার বিখ্যাত চিত্রকর্ম?

ক. ভ্যান গঘ

খ. ক্লদ মনে

গ. রাফায়েল

ঘ. নন্দলাল বসু

উত্তর: খ. ক্লদ মনে

৯. জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে নির্বিচার হত্যার জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘের সুপারিশ সংখ্যা—

ক. ৩৫টি

খ. ৩৬ টি

গ. ৩৮টি

ঘ. ৪১টি

উত্তর: ঘ. ৪১টি

Also read:ওয়ান ইন, ওয়ান আউট চুক্তি–সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা কি, জেনে নিন

১০. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে খেলাপি ঋণে এশিয়ার শীর্ষ দেশ—

ক. বাংলাদেশ

খ. শ্রীলঙ্কা

গ. ফিলিপাইন

ঘ. কিরগিজস্তান

উত্তর: ক. বাংলাদেশ

১১. পুরুষ এশিয়া কাপ ২০২৫-এর আয়োজক দেশ

ক. সংযুক্ত আরব আমিরাত

খ. শ্রীলঙ্কা

গ. ভারত

ঘ. পাকিস্তান

উত্তর: ক. সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৭তম আসর)

১২. ‘দেখার হাওর’ কোন জেলায় অবস্থিত?

ক. নেত্রকোনা

খ. মৌলভীবাজার

গ. সুনামগঞ্জ

ঘ. কিশোরগঞ্জ

উত্তর: গ. সুনামগঞ্জ

১৩. সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেছেন কোন দেশের গবেষকরা?

ক. যুক্তরাষ্ট্র

খ. যুক্তরাজ্য

গ. জাপান

ঘ. নেদারল্যান্ডস

উত্তর: খ. যুক্তরাজ্য

১৪. ‘বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর’ কোন দেশের প্রধান বেসামরিক বিমানবন্দর?

ক. ইরান

খ. লেবানন

গ. ইয়েমেন

ঘ. ইসরায়েল

উত্তর: ঘ. ইসরায়েল

Also read:স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ৩৪

১৫. সম্প্রতি কততম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে?

ক. ৩৮তম

খ. ৪০তম

গ. ৪১তম

ঘ. ৩৬তম

উত্তর: ক. ৩৮তম

Also read:হার্ভার্ড এনভায়রনমেন্টাল ফেলোশিপ, দুই বছরে ১ লাখ ৮৫ হাজার ডলার
আরও পড়ুন