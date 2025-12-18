চলছে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি
পরামর্শ

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট—বাংলা-১

লেখা: বিশ্বজিত সুর

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আগের মতো একযোগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে এবার বিভাগভিত্তিক প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুই ধাপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পরীক্ষার তারিখও প্রকাশ করা হয়েছে। এখন সময় প্রস্তুতি নেওয়ার। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য প্রথম আলো বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্টের আয়োজন করেছে। নিয়মিত আয়োজনের দ্বিতীয় পর্বে বাংলার ওপর মডেল টেস্ট তৈরি করেছেন গোয়ালনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোতোয়ালি, ঢাকার সহকারী শিক্ষক বিশ্বজিত সুর।

১. ‘ভোর হলো দোর খোল,খুকুমণি ওঠো রে’ কবিতার কবি কে?

ক) মোহিতলাল মজুমদার

খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ) কুসুমকুমারী দাশ

ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

২. কত সালে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯ জানুয়ারি, ১৯২৬

খ) ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬

গ) ১৯ মার্চ, ১৯২৬

ঘ)  ২৭ মার্চ, ১৯২৬

৩. শহীদের  কলকিত রক্তের বুদ্‌বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর। একুশের কৃষ্ণচূড়া, আমাদেরই চেতনারই রং—রচয়িতা কে?

ক) নির্মলেন্দু গুণ

খ) সিকান্দার আবু জাফর

গ) শামসুর রাহমান

ঘ) হায়াৎ মাহমুদ

৪. ‘কালি ও কলম’  কী?

ক) উপন্যাস

খ) কাব্যগ্রন্থ

গ) পত্রিকা

ঘ) প্রবন্ধ

৫ .মনঃকষ্ট এর সন্ধিবিচ্ছেদ—

ক) মনস+কষ্ট

খ) মনো+কষ্ট

গ) মনোহ+ কষ্ট

ঘ) মনঃ+কষ্ট

৬. কাগজ শব্দের বহুবচন কোনটি?

ক) কাগজাত

খ) কাগজগুলো

গ) কাগজসমূহ

ঘ) কাগজাদী

৭. গরীয়ান শব্দটি কোন লিঙ্গ?

ক) স্ত্রী লিঙ্গ

খ) পুং লিঙ্গ

গ) নিত্য স্ত্রী লিঙ্গ

ঘ) উভয় লিঙ্গ

৮. ‘মনে মনে তুলনা করে দেখলাম’—এখানে দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?

ক) ব্যাপ্তি অর্থে

খ) আধিক্য বোঝাতে

গ) বিশেষ্য রূপে

ঘ) ক্রিয়া বিশেষণরূপে

৯. শ্বেতবস্ত্র শব্দটি কোন সমাস?

ক) দ্বিগু সমাস

খ) কর্মধারয় সমাস

গ) তৎপুরুষ সমাস

ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস

১০. ‘গৃহহীন চিরদিন থাকে পরাধীন’ এ বাক্যে ‘গৃহহীন’ শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক) কর্তৃকারকে শূন্য

খ) কর্মকারকে শূন্য

গ) অপাদানে শূন্য

ঘ) করণে শূন্য

১১. আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক।  এ বাক্যে ‘বাংলাদেশের’ কোন কারক?

ক) কর্মে ষষ্ঠী

খ) করণে শূন্য

গ) অধিকরণে ষষ্ঠী

ঘ) করণে সপ্তমী

১২. প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা এক কথায় হবে—

ক) লবেজান

খ) রোদসী

গ) বীরবৌলী

ঘ) বরাভয়

১৩. ‘হারহদ্দ’ বাগধারাটির অর্থ কী?

ক) ছন্নছাড়া

খ) সবকিছু

গ) কম খরচ

ঘ) পেটুক

১৪. ‘ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা’—প্রবাদটির অর্থ

ক) অসহায় অবস্থা

খ) অযথা আড়ম্বর

গ) অকার্যকর কোলাহল

ঘ) আকস্মিক বিপদ

১৫. ‘Chew the cud’—এর অর্থ কোনটি?

ক) সময়ক্ষেপণ

খ) ভান করা

গ) মর্মাহত হওয়া

ঘ) গভীরভাবে চিন্তা করা

১৬. কোন ত্রয়ীর বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?

ক) বিমর্ষ, মুমূর্ষু, সংঘর্ষ

খ) সত্তেও, সাত্ত্বিক, সত্তা

গ) বিঘুর্ণণ, বিঘোষণ, বিমদর্ণ

ঘ) জায়মান, জম্মুবান, ভ্রাম্যমান

১৭. ‘শবনম’ শব্দের অর্থ কী?

ক) আকাশের তারা

খ) নয়ন

গ) পূর্ণিমার আলো

ঘ) ভোরের শিশির

১৮. ‘পাঞ্জেরি’  কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

ক) স্বরবৃত্ত

খ) মাত্রাবৃত্ত

গ) অমিত্রাক্ষর

ঘ) অক্ষরবৃত্ত

১৯. ‘Wisdom goes by learning but not by year’– এর বাংলা অনুবাদ কোনটি?

ক) মালা টিপলেই বৈরাগী হয় না

খ) বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো

গ) বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে

ঘ) ফ্যান দিয়ে ভাত খায়, গল্প মারে দই

২০.‘চিত্ররূপময় কবি’ কে?

ক) জসীমউদ্‌দীন

খ) জীবনানন্দ দাশ

গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঘ) সমরেশ বসু

২১. ‘জীবনক্ষুধা’ উপন্যাসের রচয়িতা কে?

ক) মীর মশাররফ হোসেন

খ) আলাউদ্দিন আল আজাদ

গ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী

ঘ) আবুল মনসুর আহমদ

২২. ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ এর প্রণেতা-

ক) মুহম্মদ এনামুল হক

খ)  মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

গ) হরিচরণ বন্দ্যোপাপাধ্যায়

ঘ) হায়াৎ মামুদ

২৩. অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি?

ক) ১টি

খ) ৮টি

গ) ৬টি

ঘ) ১০টি

২৪. ‘মিতালি’ কোন প্রকৃতির শব্দ?

ক) রূঢ়ি

খ) জোগারূঢ়ি

গ) যৌগিক

ঘ) মৌলিক

২৫. ‘সুপারিশ’ শব্দটি-

ক) আরবি

খ) ফারসি

গ) হিন্দি

ঘ) তুর্কি

উত্তর:

১ (ঘ)     ২ (ক)    ৩ (গ)   ৪ (গ)   ৫ (ঘ)  ৬ (ক) ৭ (খ)

৮ (ঘ)    ৯ (খ)  ১০ (ক)  ১১ (গ)   ১২ (ক)    ১৩ (খ)

১৪ (গ)  ১৫ (ঘ)   ১৬ (ক)   ১৭ (ঘ)  ১৮ (খ)   ১৯ (গ)

২০ (খ)  ২১ (ঘ)    ২২ (গ)    ২৩ (ক)  ২৪ (গ)  ২৫ (খ)

