বায়রাকতার কিজিলেলমা–ডিটওয়া–বুটানটান-ডিভি কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।
১. পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনাল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. শীতলক্ষ্যা
খ. বুড়িগঙ্গা
গ. পশুর
ঘ. পদ্মা
উত্তর: খ. বুড়িগঙ্গা
২. অবৈধ ও নকল হ্যান্ডসেটের ব্যবহার রোধে চালু হতে যাওয়া এনইআইআর (NEIR) ব্যবস্থার পূর্ণরূপ কী?
ক. National Electronic Identification Registration
খ. Network Equipment Information Register
গ. National Equipment Identity Register
ঘ. New Electronic Identity Recognition
উত্তর: গ. National Equipment Identity Register
৩. বর্তমানে বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা—
ক. ৫৮টি
খ. ৬০টি
গ. ৬১টি
ঘ. ৬৩টি
উত্তর: ক. ৫৮টি (সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন। সম্প্রতি নতুন তফসিলি ব্যাংক হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি’।)
৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের খেলাপি ঋণের হার—
ক. ৩০.১৫%
খ. ৩৫.৭৩%
গ. ৩৯.২২%
ঘ. ২৩.১৯%
উত্তর: খ. ৩৫.৭৩% (বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণের হার বাংলাদেশে)
৫. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫ অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—
ক. ১.১২%
খ. ১.২৩%
গ. ১.৩৪%
ঘ. ১.৩৭%
উত্তর: ক. ১.১২%
৬. সম্প্রতি (১ ডিসেম্বর ২০২৫) জারিকৃত ‘গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫’ অনুযায়ী গুমের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তি—
ক. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
খ. মৃত্যুদণ্ড
গ. অনধিক ২০ বছর কারাদণ্ড
ঘ. ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড
উত্তর: খ. মৃত্যুদণ্ড
৭. ‘সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ ২০২৫’ জারি করা হয়—
ক. ২০ নভেম্বর ২০২৫
খ. ২৭ নভেম্বর ২০২৫
গ. ৩০ নভেম্বর ২০২৫
ঘ. ৩ ডিসেম্বর ২০২৫
উত্তর: গ. ৩০ নভেম্বর ২০২৫
৮. বিশ্বে প্রথম এক ডোজের ডেঙ্গুর টিকা অনুমোদন দিয়েছে কোন দেশ?
ক. ব্রাজিল
খ. কেনিয়া
গ. পেরু
ঘ. ফিলিপাইন
উত্তর: ক. ব্রাজিল (টিকার নাম: বুটানটান–ডিভি)
৯. সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধনকারী ঘূর্ণিঝড়—
ক. ফঙ্গল
খ. ফাইটিয়া
গ. মিধিলা
ঘ. ডিটওয়া
উত্তর: ঘ. ডিটওয়া
১০. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হবে—
ক. ওশেনিয়া
খ. দক্ষিণ এশিয়া
গ. অ্যান্টার্কটিকা
ঘ. সাব-সাহারান আফ্রিকা
উত্তর: খ. দক্ষিণ এশিয়া
১১. আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের জাতীয়তা (Nationality) স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সম্প্রতি কোন দেশ ‘My Afro Origins’ নামে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে?
ক. ঘানা
খ. সেনেগাল
গ. বেনিন
ঘ. নাইজেরিয়া
উত্তর: গ. বেনিন
১২. সম্প্রতি বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের আইন পাস করেছে—
ক. জাপান
খ. রাশিয়া
গ.সুইজারল্যান্ড
ঘ. অস্ট্রেলিয়া
উত্তর: ঘ. অস্ট্রেলিয়া
১৩. আকাশ থেকে আকাশে যুদ্ধের সক্ষমতা অর্জনকারী বিশ্বে প্রথম ও একমাত্র মনুষ্যবিহীন আকাশযান—
ক. MQ-9 রিপার
খ. TAI আকিঞ্চি
গ. বোয়িং এক্স-৪৫
ঘ. বায়রাকতার কিজিলেলমা
উত্তর : ঘ. বায়রাকতার কিজিলেলমা (তুরস্ক নির্মিত)
১৪. ২০২৫ সালের অক্সফোর্ড ডিকশিনারির বর্ষসেরা শব্দ—
ক. Aura farming
খ. Biohack
গ. Brain rot
ঘ. Rage bait
উত্তর: ঘ. Rage bait
১৫. বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়—
ক. ১ নভেম্বর
খ. ১ ডিসেম্বর
গ. ৩ অক্টোবর
ঘ. ৩ ডিসেম্বর
উত্তর: খ. ১ ডিসেম্বর