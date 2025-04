থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স, দেশের প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং, মোরাগ করিডোর, ‘অন্নপূর্ণা-১’ পর্বতজয়ী কে

১১. প্রতিবছর আন্তর্জাতিক শূন্য বর্জ্য দিবস পালিত হয়—

ক. ৩০ ফেব্রুয়ারি

খ. ৩০ মার্চ

গ. ৭ এপ্রিল

ঘ. ২৫ মে

উত্তর: খ. ৩০ মার্চ

১২. ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথমবারের মতো কোন দেশের পাসপোর্টধারীদের সব ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র?

ক. দক্ষিণ সুদান

খ. উত্তর কোরিয়া

গ. ফিলিস্তিন

ঘ. ইয়েমেন

উত্তর: ক. দক্ষিণ সুদান

১৩. বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন সরকারি সংস্থা থেকে নিবন্ধন নেওয়া বাধ্যতামূলক?

ক. National Board of Revenue (NBR)

খ. Bangladesh Bank

গ. Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)

ঘ. The Foreign Investors' Chamber of Commerce & Industry (FICCI)

উত্তর: গ. Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)

১৪. ফিলিস্তিনে রাফাহ ও খান ইউনুসের মধ্যবর্তী এলাকায় রাফাহকে পুরো গাজা থেকে বিচ্ছিন্নকারী সামরিক করিডোর—

ক. নেটজারিম করিডোর

খ. আল-রশিদ করিডোর

গ. ফিলাডেলফি করিডোর

ঘ. মোরাগ করিডোর

উত্তর: ঘ. মোরাগ করিডোর

১৫. গত বছরের জুলাই-আগস্ট বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি নারী শিক্ষার্থীদের কোন মার্কিন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে?

ক. ম্যাডেলিন অলব্রাইট অনারারি গ্রুপ অ্যাওয়ার্ড

খ. সিভিল কারেজ প্রাইজ

গ. আটলান্টিক কাউন্সিল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড

ঘ. ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড

উত্তর: ক. ম্যাডেলিন অলব্রাইট অনারারি গ্রুপ অ্যাওয়ার্ড