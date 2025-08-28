বাংলাদেশের প্রথম নারী আম্পায়ার–গোয়াডা নেগেটিভ–ব্রুটো ইনডেক্স–পানমুনজাম কী, জেনে নিন

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো—
১. ভাওয়াইয়া একাডেমি কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. কুড়িগ্রাম
খ. লালমনিরহাট
গ. জয়পুরহাট
ঘ. নওগাঁ
উত্তর: ক. কুড়িগ্রাম
২. বাংলাদেশের প্রথম নারী আম্পায়ার হিসেবে বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করবেন—
ক. রোকেয়া সুলতানা
খ. সাথিরা জাকির জেসি
গ. ডলি রানী
ঘ. চম্পা চাকমা
উত্তর: খ. সাথিরা জাকির জেসি
৩. সম্প্রতি উন্মোচিত তুরস্কের প্রথম হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র—
ক. Typhoon Block-4
খ. Fattah
গ. Avangard
ঘ. Zircon
উত্তর: ক. Typhoon Block-4
৪. উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমারেখা কোনটি?
ক. ওডারনিস লাইন
খ. ৩৮ উত্তর অক্ষরেখা
গ. ৩৮ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা
ঘ. ফোচ লাইন
উত্তর: খ. ৩৮ উত্তর অক্ষরেখা (অথবা ৩৮তম অক্ষরেখা)
৫. সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে চিতা বাঘের উপস্থিতি আবিষ্কার করে কোন সংস্থা?
ক. ওয়াইল্ড এইড
খ. ওয়াইল্ডফাউল অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ট্রাস্ট (WWT)
গ. ওয়াইল্ডলাইফ জাস্টিস কমিশন (WJC)
ঘ. ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন অ্যালায়েন্স (CCA)
উত্তর: ঘ. ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন অ্যালায়েন্স (CCA)
৬. ‘ব্রুটো ইনডেক্স’ কী?
ক. কোনো নির্দিষ্ট এলাকার বাতাসে দূষণের মাত্রা
খ. একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্বন নিঃসরণের হার
গ. এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব পরিমাপের সূচক
ঘ. সংক্রামক রোগ বিস্তারের হার
উত্তর: গ. এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব পরিমাপের সূচক
৭. আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ—
ক. চীন
খ. রাশিয়া
গ. ইরান
ঘ. কাজাখস্তান
উত্তর: খ. রাশিয়া
৮. BTRC-এর নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একটি জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে সর্বোচ্চ কয়টি নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করা যাবে?
ক. ৫টি
খ. ৮টি
গ. ১০টি
ঘ. ১২টি
উত্তর: গ. ১০টি
৯. ২০২২ সাল থেকে প্রতিবছর ‘রোহিঙ্গা গণহত্যা দিবস (Rohingya Genocide Remembrance Day)’ পালিত হয়—
ক. ২৫ আগস্ট
খ. ৭ জুলাই
গ. ১১ জুন
ঘ. ৭ জুন
উত্তর: ক. ২৫ আগস্ট
১০. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন নম্বর—
ক. ১২৩
খ. ১০৯
গ. ১১১
ঘ. ১০১
উত্তর: খ. ১০৯ (শিশু সহায়তা হেল্পলাইন ১০৯৮)
১১. বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো গুগল পের কার্যক্রম শুরু হয় কোন ব্যাংকের মাধ্যমে?
ক. সিটি ব্যাংক
খ. ব্র্যাক ব্যাংক
গ. ডাচ্-বাংলা ব্যাংক
ঘ. ইস্টার্ন ব্যাংক
উত্তর: ক. সিটি ব্যাংক
১২. সম্প্রতি পৃথিবীর ৪৮তম রক্তের গ্রুপ ‘গোয়াডা নেগেটিভ (G–)’ শনাক্ত করেছে কোন দেশের সংস্থা?
ক. নাইজেরিয়া
খ. ভারত
গ. ব্রাজিল
ঘ. ফ্রান্স
উত্তর: ঘ. ফ্রান্স
১৩. ‘পানমুনজাম’ গ্রাম কোন দুটি দেশের সীমান্তরেখায় অবস্থিত?
ক. ভারত, নেপাল
খ. আফগানিস্তান, পাকিস্তান
গ. থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া
ঘ. উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া
উত্তর: ঘ. উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া
১৪. সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার কোন পণ্য উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে?
ক. আতশবাজি
খ. হাইড্রোলিক হর্ন
গ. ই-সিগারেট/ভেপ
ঘ. ঘন চিনি
উত্তর: গ. ই-সিগারেট/ভেপ
১৫. নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৫ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক. ভারত, শ্রীলঙ্কা
খ. সাউথ আফ্রিকা
গ. ইংল্যান্ড
ঘ. অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড
উত্তর: ক. ভারত, শ্রীলঙ্কা