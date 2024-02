৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট ১০

১৫. ‘Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct.’ উক্তিটি কার?

ক. অধ্যাপক সিলি

খ. ই এম হোয়াইট

গ. অধ্যাপক গার্নার

ঘ. অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি

১৬. ‘Utilitarinism’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. ইমানুয়েল কান্ট

খ. জন স্টুয়ার্ট মিল

গ. জেরেমি বেন্থাম

ঘ. টমাস হবস