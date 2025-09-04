ছবি: খালেদ সরকার
পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪০

ওয়ান ইন, ওয়ান আউট চুক্তি–সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা কি, জেনে নিন

লেখা: নওশিন সাদিয়া

১. অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ‘ওয়ান ইন, ওয়ান আউট’ নামে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে কোন দুটি দেশ?
 ক. যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো
খ. যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স
গ. স্পেন, মরক্কো
ঘ. ইতালি, গ্রিস
উত্তর: খ. যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স

২. ‘36 Hours of Betrayal’ ডকুমেন্টারি ফিল্ম কোন পটভূমিতে নির্মিত?
ক. হোলি আর্টিজান জঙ্গি হামলা
খ. পিলখানা হত্যাকাণ্ড
গ. ২০২৪–র অভ্যুত্থান
ঘ. ২০০৭ সালের জরুরি অবস্থা জারি
উত্তর: খ. পিলখানা হত্যাকাণ্ড

৩. সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো ‘আগা খান অ্যাওয়ার্ড ফর আর্কিটেকচার’-এ ভূষিত হয়েছেন কোন বাংলাদেশি স্থপতি?
ক. মেরিনা তাবাশ্যুম
খ. আহসান আলী
গ. রিজভী হাসান
ঘ. সোহেলি ফারজানা
উত্তর: ক. মেরিনা তাবাশ্যুম

৪. মেরিনা তাবাশ্যুম কোনো প্রকল্পের জন্য দ্বিতীয় দফায় আগা খান স্থাপত্য পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন?
ক. আশ্রয়
খ. মানবিক বাড়ি
গ. কমিউনিটি হাউজিং
ঘ. খুদি বাড়ি/লিটল হাউজ
উত্তর: ঘ. খুদি বাড়ি/লিটল হাউজ

৫. দেশে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে ফাইভ-জির যাত্রা শুরু হয়
ক. ৩০ আগস্ট, ২০২৫
খ. ৩১ আগস্ট, ২০২৫
গ. ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
ঘ. ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
উত্তর: গ. ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

৬. সম্প্রতি ‘স্পাইকোমেলাস আফার’ নামের ডাইনোসরের কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গেছে কোন দেশে?
ক. পর্তুগাল
খ. ফ্রান্স
গ. আর্জেন্টিনা
ঘ. মরক্কো
উত্তর: ঘ. মরক্কো

৭. ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) প্রথম দেশ হিসেবে কোন দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে অস্ত্র–বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে?
ক. বুলগেরিয়া
খ. ডেনমার্ক
গ. স্লোভেনিয়া
ঘ. ফিনল্যান্ড
উত্তর: গ. স্লোভেনিয়া

৮. ইউনেসকো আয়োজিত শীর্ষ সম্মেলন ‘ওয়ার্ল্ড সামিট অন টিচারস ২০২৫’ কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে?
ক. চিলি
খ. ব্রাজিল
গ. জার্মানি
ঘ. নেদারল্যান্ডস
উত্তর: ক. চিলি

৯. এ পর্যন্ত (জুলাই, ২০২৫) কতজন বাংলাদেশি সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন?
ক. ৩ জন
খ. ৫ জন
গ. ৬ জন
ঘ. ৮ জন
উত্তর: খ. ৫ জন

১০. আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়-
ক. ২৫ আগস্ট
খ. ৩০ আগস্ট
গ. ২ সেপ্টেম্বর
ঘ. ৫ সেপ্টেম্বর
উত্তর: খ. ৩০ আগস্ট

১১. শক্তিশালী অপারমাণবিক বোমা ‘গাজাপ’ কোন দেশের তৈরি?
ক. তুরস্ক
খ. ইরান
গ. রাশিয়া
ঘ. পাকিস্তান
উত্তর: ক. তুরস্ক

১২. সুন্দরবন অঞ্চলে ভারত ও বাংলাদেশকে পৃথককারী প্রধান নদী কোনটি?
ক. পশুর
খ. কালিন্দী
গ. হাড়িয়াভাঙ্গা
ঘ. বিষখালী
উত্তর: গ. হাড়িয়াভাঙ্গা

১৩. আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার (IHO) বর্তমান (সেপ্টেম্বর, ২০২৫) সদস্যসংখ্যা-
ক. ১০০
খ. ১০১
গ. ১০৩
ঘ. ১০৫
উত্তর: গ. ১০৩

১৪. সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (SCO) রাষ্ট্রপ্রধানদের ২৫তম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক. সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া
খ. তিয়ানজিন, চীন
গ. আস্তানা, কাজাখস্তান
ঘ. বাকু, আজারবাইজান
উত্তর: খ. তিয়ানজিন, চীন (৩১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

১৫. দেশে প্রথমবারের মতো উত্তরাঞ্চলের কোন তিনটি জেলার তিনটি অঞ্চলকে পানিসংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে?
ক. ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী
খ. রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা
গ. রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ
ঘ. দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া
উত্তর : গ. রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ (মোট চারটি এলাকাকে পানিসংকটাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও চট্টগ্রামের কয়েকটি উপজেলা)

