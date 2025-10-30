বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন।
সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪৮

‘দই মই’ অর্থনীতি–‘ক্লাউড সিডিং’–পিএস মাহসুদ ও বুরেভেসতনিক কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো:

লেখা: নওশিন সাদিয়া

১. ‘দই মই (Doi Moi)’ অর্থনৈতিক সংস্কারপ্রক্রিয়া কোন দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত?

ক. লাওস

খ. ভিয়েতনাম

গ. কম্বোডিয়া

ঘ. উত্তর কোরিয়া

উত্তর: খ. ভিয়েতনাম

২. কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটানোর পদ্ধতি ‘ক্লাউড সিডিং’–এর জনক হিসেবে পরিচিত—

ক. লয়েড অগাস্টাস

খ. রোনাল্ড ব্রেসলো

গ. ভিনসেন্ট শেফার

ঘ. ক্লাউস শোয়াব

উত্তর: গ. ভিনসেন্ট শেফার

৩. সম্প্রতি কোন শতবর্ষী প্যাডেল স্টিমার ঢাকা-বরিশাল রুটে ফের চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

ক. পিএস টার্ন

খ. পিএস লেপচা

গ. পিএস অস্ট্রিচ

ঘ. পিএস মাহসুদ

উত্তর: ঘ. পিএস মাহসুদ

৪. বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও মানবাধিকার কর্মী শহিদুল আলমকে ইসরায়েলের কোন কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল?

ক. আয়ালন

খ. নিৎজান

গ. কেৎজিয়েত

ঘ. হেরমন

উত্তর: গ. কেৎজিয়েত

৫. দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট ASEAN-এর ১১তম সদস্যদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—

ক. পূর্ব তিমুর

খ. ব্রুনেই

গ. লাওস

ঘ. বাংলাদেশ

উত্তর: ক. পূর্ব তিমুর

৬. ঐতিহাসিক সীমান্ত বিরোধ মেটাতে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়—

ক. ১৫ অক্টোবর ২০২৫

খ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫

গ. ২২ অক্টোবর ২০২৫

ঘ. ২৬ অক্টোবর ২০২৫

উত্তর: ঘ. ২৬ অক্টোবর ২০২৫

৭. সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় কততম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে?

ক. ৩৯তম

খ. ৪৪তম

গ. ৪৭তম

ঘ. ৫০তম

উত্তর: গ. ৪৭তম (২৬-২৮ অক্টোবর ২০২৫)

৮. ২০২৫ সালের APEC শীর্ষ সম্মেলন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?

ক. দক্ষিণ কোরিয়া

খ. সিঙ্গাপুর

গ. মালয়েশিয়া

ঘ. চীন

উত্তর: ক. দক্ষিণ কোরিয়া (৩১ অক্টোবর–১ নভেম্বর)

৯. বিনিয়োগ ঝুঁকি ও সহনশীলতা সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান—

ক. ১৬২তম

খ. ১৭৫তম

গ. ১৮৭তম

ঘ. ১৯৩তম

উত্তর: ঘ. ১৯৩তম

১০. সম্প্রতি আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় ‘মোন্থা’র নামকরণ করেছে কোন দেশ?

ক. ফিলিপাইন

খ. থাইল্যান্ড

গ. মিয়ানমার

ঘ. ইন্দোনেশিয়া

উত্তর: খ. থাইল্যান্ড (‘মোন্থা’ অর্থ সুগন্ধি ফুল)

১১. ‘UN House in Bangladesh’ কোথায় অবস্থিত?

ক. বগুড়া, রাজশাহী

খ. কক্সবাজার, চট্টগ্রাম

গ. গুলশান, ঢাকা

ঘ. আগারগাঁও, ঢাকা

উত্তর: গ. গুলশান, ঢাকা

১২. রাশিয়ার তৈরি কার্যত ‘বিশ্বের যেকোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে সক্ষম’ ক্ষেপণাস্ত্র—

ক. বুরেভেসতনিক

খ. টোপল-এম

গ. স্টর্ম শ্যাডো

ঘ. কোবরা

উত্তর: ক. বুরেভেসতনিক

১৩. ‘মেলোনি ডকট্রিন’ প্রণয়ন করেছে কোন ইউরোপীয় দেশ?

ক. ফ্রান্স

খ. ইতালি

গ. জার্মানি

ঘ. সুইজারল্যান্ড

উত্তর: খ. ইতালি (ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি প্রস্তাবিত)

১৪. ChatGPT–এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Chatting Global Protocol Tool

খ. Chat Generative Process Transformer

গ. Common Generative Pre-trained Text

ঘ. Chat Generative Pre-trained Transformer

উত্তর: ঘ. Chat Generative Pre-trained Transformer

১৫. প্রতিবছর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়—

ক. ২০ অক্টোবর

খ. ২১ অক্টোবর

গ. ২৪ অক্টোবর

ঘ. ২৫ অক্টোবর

উত্তর: গ. ২৪ অক্টোবর

