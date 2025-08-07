জুলাই ঘোষণাপত্র, বিশ্ব এআই সম্মেলন, পার্পল লাইন কী, জেনে নিন

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো—
১. সম্প্রতি ইউনেসকো থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করেছে কোন দেশ?
ক. আফগানিস্তান
খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. চীন
ঘ. রাশিয়া
উত্তর: খ. যুক্তরাষ্ট্র (তৃতীয়বারের মতো)
২. মিয়ানমারের জান্তা সরকার দেশটিতে ২০২১ সাল থেকে চলমান জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে—
ক. ২৫ জুলাই ২০২৫
খ. ২৮ জুলাই ২০২৫
গ. ৩১ জুলাই ২০২৫
ঘ. ১ আগস্ট ২০২৫
উত্তর: গ. ৩১ জুলাই ২০২৫
৩. সম্প্রতি ঘোষিত জুলাই ঘোষণাপত্রে কয়টি দফা রয়েছে?
ক. ২৬টি
খ. ২৮টি
গ. ৩১টি
ঘ. ২৪টি
উত্তর: খ. ২৮টি
৪. বাংলাদেশের ঔষধ নীতি প্রণীত হয়—
ক. ১৯৭৮ সালে
খ. ১৯৮২ সালে
গ. ১৯৮৫ সালে
ঘ. ১৯৮৯ সালে
উত্তর: খ. ১৯৮২ সালে
৫. ২০২৪ সালের জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে কতজন শিশু শহীদ হয়েছে?
ক. ১১০ জন
খ. ১১৭ জন
গ. ১২৩ জন
ঘ. ১৩৩ জন
উত্তর: ঘ. ১৩৩ জন
৬. সীমান্ত বিরোধ নিয়ে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে চলমান সংঘাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে—
ক. যুক্তরাষ্ট্র
খ. চীন
গ. মালয়েশিয়া
ঘ. ভিয়েতনাম
উত্তর: গ. মালয়েশিয়া
৭. বাংলাদেশের একমাত্র ‘স্কিন ব্যাংক’ কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
খ. বারডেম হাসপাতাল
গ. জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট
ঘ. বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
উত্তর: গ. জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট
৮. ‘জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই-২০২৫)’ অনুযায়ী, সবচেয়ে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য রয়েছে কোন বিভাগে?
ক. রংপুর
খ. ঢাকা
গ. বরিশাল
ঘ. সিলেট
উত্তর: ঘ. সিলেট
(দেশে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার ২৪.০৫ শতাংশ)
৯. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে প্রথম অনুদানপ্রাপ্ত সিনেমা—
ক. এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী
খ. মুক্তির গান
গ. ছুটির ঘণ্টা
ঘ. সূর্যদীঘল বাড়ি
উত্তর: ঘ. সূর্যদীঘল বাড়ি
১০. ‘পার্পল লাইন’ কোন দুটি দেশকে বিভক্ত করেছে?
ক. মিসর, ইসরায়েল
খ. সিরিয়া, ইসরায়েল
গ. ইউক্রেন, বেলারুশ
ঘ. রোমানিয়া, গ্রিস
উত্তর: খ. সিরিয়া, ইসরায়েল
১১. নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল ২০২৬ কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?
ক. অস্ট্রেলিয়া
খ. সিঙ্গাপুর
গ. দক্ষিণ কোরিয়া
ঘ. নেপাল
উত্তর: ক. অস্ট্রেলিয়া
১২. বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্মেলন-২০২৫ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে?
ক. টোকিও, জাপান
খ. বার্লিন, জার্মানি
গ. সাংহাই, চীন
ঘ. কুইবেক, কানাডা
উত্তর: গ. সাংহাই, চীন
১৩. ‘কামচাটকা উপদ্বীপ’ কোন দেশে অবস্থিত?
ক. রাশিয়া
খ. ইকুয়েডর
গ. উত্তর কোরিয়া
ঘ. বলিভিয়া
উত্তর: ক. রাশিয়া
১৪. বর্তমানে দেশে ‘জলাভূমিনির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য’–এর সংখ্যা—
ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি
উত্তর: খ. ২টি
১৫. বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের কত শতাংশ সরকারের মালিকানাধীন রয়েছে?
ক. ২৫ শতাংশ
খ. ২০ শতাংশ
গ. ১৫ শতাংশ
ঘ. ১০ শতাংশ
উত্তর: ঘ. ১০ শতাংশ