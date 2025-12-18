বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন।
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন।
পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন–৫৪

ডাচ ডিজিজ–জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস–প্যারাট্রুপার কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন আসে। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।

লেখা: নওশিন সাদিয়া

১. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সর্বাধিক পতাকা হাতে প্যারাস্যুটিং প্রদর্শনীতে কতজন প্যারাট্রুপার অংশগ্রহণ করেন?

ক. ৫২ জন

খ. ৫৪ জন

গ. ৫৫ জন

ঘ. ৬০ জন

উত্তর: খ. ৫৪ জন (অংশগ্রহণকারী দলের নাম ‘টিম বাংলাদেশ’)

২. বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০ (BDP 2100)–এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনায় দেশকে মোট কয়টি হটস্পটে বিভক্ত করা হয়েছে?

ক. ৪টি

খ. ৬টি

গ. ১০টি

ঘ. ১২টি

উত্তর: খ. ৬টি

৩. বাংলাদেশের প্রথম স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) জ্বালানি বিপণন ডিপোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে কোন জেলায়?

ক. চট্টগ্রাম

খ. বাগেরহাট

গ. চাঁদপুর

ঘ. কুমিল্লা

উত্তর: ঘ. কুমিল্লা (কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায়)

৪. কপ৩০–এর স্লোগান—

ক. Global Floresta

খ. Nascer do sol

গ. Global Mutirão

ঘ. Global Relâmpago

উত্তর: গ. Global Mutirão (বিশ্বব্যাপী সম্মিলিত প্রচেষ্টা)

৫. বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেলের রিজার্ভ রয়েছে কোন দেশে?

ক. সৌদি আরব

খ. রাশিয়া

গ. যুক্তরাষ্ট্র

ঘ. ভেনেজুয়েলা

উত্তর: ঘ. ভেনেজুয়েলা

৬. ‘ডাচ ডিজিজ’ (Dutch Disease) ধারণাটি নিচের কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত?

ক. অর্থনীতি

খ. পরিবেশবিজ্ঞান

গ. চিকিৎসাবিজ্ঞান

ঘ. কৃষিবিদ্যা

উত্তর: ক. অর্থনীতি

৭. র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF) কোন দেশের আধা সামরিক বাহিনী?

ক. সুদান

খ. দক্ষিণ সুদান

গ. রুয়ান্ডা

ঘ. নাইজেরিয়া

উত্তর: ক. সুদান

৮. ‘আবেই’ অঞ্চলটি কোন দুটি দেশের মধ্যে বিতর্কিত এলাকা?

ক. ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া

খ. সুদান ও দক্ষিণ সুদান

গ. চাদ ও লিবিয়া

ঘ. কেনিয়া ও সোমালিয়া

উত্তর: খ. সুদান ও দক্ষিণ সুদান

৯. বর্তমানে সুদান ও দক্ষিণ সুদানের বিরোধপূর্ণ ‘আবেই’ সীমান্তে জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তিরক্ষা মিশন—

ক. UNMAID

খ. UNITAMS

গ. UNISFA

ঘ. MINUSCA

উত্তর : গ. UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei)

১০. বর্তমানে জাতিসংঘের অধীনে মোট কয়টি শান্তিরক্ষা মিশন কার্যকর রয়েছে?

ক. ৭টি

খ. ৯টি

গ. ১১টি

ঘ. ১৪টি

উত্তর: গ. ১১টি

১১. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান (৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত)—

ক. প্রথম

খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয়

ঘ. চতুর্থ

উত্তর: গ. তৃতীয়

১২. আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস কবে পালিত হয়?

ক. ২৯ মে

খ. ২১ সেপ্টেম্বর

গ. ২৪ সেপ্টেম্বর

ঘ. ১০ নভেম্বর

উত্তর: ক. ২৯ মে

১৩. বর্তমানে জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র কয়টি?

ক. ১টি

খ. ২টি

গ. ৩টি

ঘ. ৪টি

উত্তর: খ. ২টি (Holy See ও State of Palestine)

১৪. ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’–এর রূপরেখা তৈরি করেছে—

ক. সংবিধান সংস্কার কমিশন

খ. নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

গ. উপদেষ্টা পরিষদ

ঘ. জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

উত্তর: ঘ. জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

১৫. ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ—

ক. আলজেরিয়া

খ. লেবানন

গ. ইরাক

ঘ. মিসর

উত্তর: ক. আলজেরিয়া

