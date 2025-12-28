শিক্ষকতা
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট: গণিত-১

লেখা: বিশ্বজিত সুর

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আগের মতো একযোগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে এবার বিভাগভিত্তিক প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুই ধাপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পরীক্ষার তারিখও প্রকাশ করা হয়েছে। এখন সময় প্রস্তুতি নেওয়ার। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য প্রথম আলো বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্টের আয়োজন করেছে। নিয়মিত আয়োজনের তৃতীয় পর্বে গণিতের ওপর মডেল টেস্ট তৈরি করেছেন গোয়ালনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোতোয়ালি, ঢাকার সহকারী শিক্ষক বিশ্বজিত সুর।

১. প্রথম ৫০টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল নিচের কোনটি?
ক) ২৫০০
খ) ১২৭৫
গ) ৩০০৭
ঘ) ২০২৭
২. ৩০০% হার মুনাফায় ১০০০ টাকা  ২ বছরের জন্য বিনিয়োগ করলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত?
ক) ১৫০০০
খ) ১৬০০০
গ) ১০০০০
ঘ) ৩০০০০
৩. ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪২ জন ফেল করলে পাসের হার কত?
ক) ২০%
খ) ২৫%
গ) ৩০%
ঘ) ৩২%
৪. X+Y=12 এবং X-Y=2 হলে XYএর মান কত?
ক) 45
খ) 30
গ) 40
ঘ) 35
৫. লঞ্চ  ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ১৮ কিলোমিটার ও ৬ কিলোমিটার নদীপথে ৪৮ কিলোমিটার অতিক্রম করে পুনরায় ফিরে আসতে সময় লাগবে?
ক) ৮ ঘণ্টা
খ) ১০ ঘণ্টা
গ) ৫ ঘণ্টা
ঘ) ৬ ঘণ্টা

৬. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ। আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ১২৫০ বর্গমিটার হলে এর দৈর্ঘ্য কত?
ক) ৫০ মিটার
খ) ৬০ মিটার
গ) ৩০ মিটার
ঘ) ৪০ মিটার
৭. একটি কোণের মান তার পূরক কোণের মানের অর্ধেকের সমান। কোণটির মান কত?
ক) ৬০ ডিগ্রি
খ) ৪০ ডিগ্রি
গ) ৩০ ডিগ্রি
ঘ) ১০ ডিগ্রি
৮. X:Y=5:6 হলে 3X:5Y=?
ক)  1:2
খ) 10:12
গ) 3:5
ঘ)  9:10
৯. কতজন বালকের মধ্যে ১২৫টি আম এবং ১৪৫টি লিচু সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে?
ক) ৫
খ) ১০
গ) ১৫
ঘ) ২৫
১০.ABCD সামান্তরিকের <A=১২০ ডিগ্রি হলে <Bএর মান কত ডিগ্রি?
ক) ৮০
খ) ৬০
গ) ১০০
ঘ) ১২০
১১. ১৩ সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র হতে ৫ সেমি দূরত্বে অবস্থিত জ্যা এর দৈর্ঘ্য  কত সেমি?
ক) ১৩
খ) ২৪
গ) ১৮
ঘ) ১২
১২. ax-by=a-b এবং bx-ay=a+bহলে, x এর মান কত?
ক) 1
খ) 2
গ) 3
ঘ) 4
১৩. একটি বিন্দু (-৩,৪) থেকে  X  অক্ষের দূরত্ব কত?
ক) ৩ একক
খ) ৫ একক
গ) ৮ একক
ঘ) ৪ একক

১৪. চার ঘণ্টায় ৪টি বই বাঁধাই করতে ৪ জন কারিগর দরকার হলে ৮০টি বই ২ ঘণ্টায় বাঁধাই করতে কতজন কারিগর দরকার?
ক) ১০০
খ) ১২০
গ) ১৩০
ঘ) কোনটি নয়
১৫. ৪, ৫, ৭, ১১, ১৯, ৩৫....ধারাটির পরবর্তী পদ কোনটি?
ক) ৬৭
খ) ৬৮
গ) ৬৯
ঘ) ৭০
১৬. ‘Gemini’ নামক এআই মডেলটি কোন কোম্পানি তৈরি করেছে?
ক)  Deepseek
খ) Open AI
গ) Google
ঘ) Apple
১৭. কোন ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে?
ক) ভিটামিন ই
খ) ভিটামিন এ
গ) ভিটামিন সি
ঘ) ভিটামিন কে
১৮. এসিড ও ক্ষারের বিক্রয়ায় ...উৎপন্ন হয়।
ক) লবণ
খ) পানি
গ) লবণ ও পানি
ঘ) কোনটি নয়
১৯. বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সঙ্গে কোন শিল্পবিপ্লবের সম্পর্ক রয়েছে?
ক) ১ম শিল্পবিপ্লব
খ) ২য় শিল্পবিপ্লব
গ) ৩য় শিল্পবিপ্লব
ঘ) ৪র্থ শিল্পবিপ্লব
২০. ১ মিটারে কত ইঞ্চি?
ক) ৩৭.৩৯ ইঞ্চি
খ) ৩৯.৩৭ ইঞ্চি
গ) ৩৯.৫৭ ইঞ্চি
ঘ) ৩৬.৩৭ ইঞ্চি

উত্তর:
১(খ) ২(ক) ৩(গ) ৪(ঘ) ৫(ঘ) ৬(ক) ৭(গ) ৮(ক) ৯(ক) ১০(খ) ১১(খ) ১২(ক)  ১৩(ঘ) ১৪ (ঘ) ১৫(ক) ১৬(গ) ১৭(ঘ) ১৮(গ) ১৯(খ) ২০(খ)

