অপারেশন হোকিয়ে–জাঙ্গেজুর করিডর–কিলো ফ্লাইট কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন আসে। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।
১. ‘অপারেশন হোকিয়ে’ কোন দুটি দেশের যৌথ বাহিনীর উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে?
ক. যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্ক
খ. যুক্তরাষ্ট্র ও সিরিয়া
গ. সিরিয়া ও রাশিয়া
ঘ. যুক্তরাষ্ট্র ও জর্ডান
উত্তর : খ. যুক্তরাষ্ট্র ও সিরিয়া
২. কোন আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীকে দমনে ‘অপারেশন হোকিয়ে’ পরিচালিত হচ্ছে?
ক. আল-কায়েদা
খ. M 23
গ. FDLR
ঘ. ইসলামিক স্টেট (আইএস)
উত্তর : ঘ. ইসলামিক স্টেট (আইএস)
৩. প্রস্তাবিত জাঙ্গেজুর করিডর (Zangezur Corridor) কোন দেশের ভূখণ্ডে অবস্থিত?
ক. আর্মেনিয়া
খ. আজারবাইজান
গ. ইরান
ঘ. তুরস্ক
উত্তর: ক. আর্মেনিয়া
৪. ‘কুড়িগ্রাম-গেলেফু করিডোর’ বাংলাদেশের সাথে কোন দেশকে যুক্ত করবে?
ক. নেপাল
খ. ভুটান
গ. ভারত
ঘ. মিয়ানমার
উত্তর : খ. ভুটান
৫. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ‘E3’ জোট বলতে নিচের কোন তিনটি দেশকে বোঝায়?
ক. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স
খ. যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি
গ. জার্মানি, ইতালি ও ফ্রান্স
ঘ. রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাজ্য
উত্তর: খ. যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি
৬. ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত ‘হিরকানিয়ান বন (Hyrcanian forests)’ কোনো দেশে অবস্থিত?
ক. জাপান
খ. পাকিস্তান
গ. লেবানন
ঘ. ইরান
উত্তর: ঘ. ইরান
৭. বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রথম প্রধান ছিলেন
ক. এয়ার কমোডর এম জি তোয়াব
খ. এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন আহমেদ
গ. গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাইফুল আজম
ঘ. এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার
উত্তর: ঘ. এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার
৮. এ কে খন্দকার মুক্তিযুদ্ধে কোন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন?
ক. এয়ার ভাইস মার্শাল
খ. চিফ অব এয়ার স্টাফ
গ. ডেপুটি চিফ অব স্টাফ
ঘ. সেক্টর কমান্ডার
উত্তর: গ. ডেপুটি চিফ অব স্টাফ
৯. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম ইউনিটের নাম কী ছিল?
ক. ডেল্টা ফোর্স
খ. টাইগার স্কোয়াড্রন
গ. কিলো ফ্লাইট
ঘ. ফ্যালকন ফোর্স
উত্তর: গ. কিলো ফ্লাইট
১০. আধুনিক বিশ্বে ‘হেরমিট কিংডম (Hermit Kingdom)’ হিসেবে পরিচিত কোন দেশ?
ক. তিব্বত
খ. উত্তর কোরিয়া
গ. ভুটান
ঘ. কিউবা
উত্তর : খ. উত্তর কোরিয়া
১১. ওদেসা সমুদ্রবন্দর কোন দেশে অবস্থিত?
ক. ইউক্রেন
খ. পর্তুগাল
গ. রাশিয়া
ঘ. তুরস্ক
উত্তর : ক. ইউক্রেন (কৃষ্ণ সাগরের অববাহিকায় অবস্থিত)
১২. বাংলাদেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন
ক. বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ
খ. বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেন
গ. বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী
ঘ. বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম
উত্তর : গ. বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী
১৩. বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম ঋণদাতা দেশ
ক. জাপান
খ. জার্মানি
গ. সুইডেন
ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
উত্তর : খ. জার্মানি
১৪. কোন দেশের সুরক্ষায় ‘Coalition of the Willing’ জোট গঠন করা হয়?
ক. ইউক্রেন
খ. ফিলিস্তিন
গ. দক্ষিণ সুদান
ঘ. ইয়েমেন
উত্তর : ক. ইউক্রেন
১৫. বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে প্রথম প্রজন্মভিত্তিক ধূমপান নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে কোন দেশে?
ক. জাপান
খ. ভুটান
গ. মালদ্বীপ
ঘ. ইরান
উত্তর : গ. মালদ্বীপ (২০০৭ সালে বা তার পরে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তি আর মালদ্বীপে তামাকজাত পণ্য ক্রয়, বিক্রয় বা ব্যবহার করতে পারবে না।)