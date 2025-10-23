ইসরায়েলি কারাগারে দুই দশকের বেশি সময় কাটানোর পরও মারওয়ান বারঘুতি অবিচল
ইসরায়েলি কারাগারে দুই দশকের বেশি সময় কাটানোর পরও মারওয়ান বারঘুতি অবিচল
পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪৭

ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড, মারওয়ান বারঘুতি ও কাঁটাতারে প্রজাপতি কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো:

লেখা: নওশিন সাদিয়া

১. সম্প্রতি কোন বাঙালি মহীয়সী নারীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়?

ক. ইলা মিত্র

খ. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

গ. বেগম রোকেয়া

ঘ. সুফিয়া কামাল

উত্তর: ক. ইলা মিত্র

২. রাজনৈতিক উপন্যাস ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’ কোন প্রেক্ষাপটে রচিত?

ক. বঙ্গভঙ্গ

খ. সাতচল্লিশের দেশভাগ

গ. তেভাগা আন্দোলন

ঘ. ভাষা আন্দোলন

উত্তর: গ. তেভাগা আন্দোলন

৩. সম্প্রতি ‘নো কিংস’ শীর্ষক গণবিক্ষোভ পালিত হয় কোন দেশে?

ক. ফ্রান্স

খ. নেপাল

গ. যুক্তরাজ্য

ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর: ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

Also read:স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পুনর্নিয়োগ, পদ ১২৭

৪. ২০২৫ সালের গ্লোবাল পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান—

ক. ৯৫তম

খ. ৯৮তম

গ. ১০০তম

ঘ. ১০৪তম

উত্তর: গ. ১০০তম

৫. ঐতিহাসিক ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষরিত হয়—

ক. ১৫ অক্টোবর ২০২৫

খ. ১৭ অক্টোবর ২০২৫

গ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫

ঘ. ১৯ অক্টোবর ২০২৫

উত্তর: খ. ১৭ অক্টোবর ২০২৫

৬. জুলাই জাতীয় সনদে মোট কয়টি সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে?

ক. ৫৬টি

খ. ৬৪টি

গ. ৮৪টি

ঘ. ৮৮টি

উত্তর: গ. ৮৪ টি (‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ বাস্তবায়নে ৪টি প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং ৭ দফা অঙ্গীকারনামা রয়েছে)

Also read:আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি, পদ ৬৭

৭. ‘অক্টোবর বিপ্লব’ নামে পরিচিত কোনটি?

ক. রুশ বিপ্লব

খ. ফরাসি বিপ্লব

গ. আমেরিকান বিপ্লব

ঘ. হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লব

উত্তর: ক. রুশ বিপ্লব

৮. হামাসের সামরিক শাখা কী নামে পরিচিত?

ক. আল ফাতাহ ব্রিগেড

খ. আল কুদস ফোর্স

গ. মুজাহিদীন

ঘ. ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড

উত্তর: ঘ. ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড

৯. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো সুপার ওভারের মুখোমুখি হয় কোন দলের বিপক্ষে?

ক. কেনিয়া

খ. ইংল্যান্ড

গ. ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ঘ. সাউথ আফ্রিকা

উত্তর: গ. ওয়েস্ট ইন্ডিজ

১০. নোট অব ডিসেন্ট (Note of Dissent) বলতে কী বোঝানো হয়?

ক. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

খ. আনুষ্ঠানিক ভিন্নমত

গ. আনুষ্ঠানিক ঐকমত্য

ঘ. সভার কার্যবিবরণী

উত্তর: খ. আনুষ্ঠানিক ভিন্নমত

Also read:বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে বিশাল নিয়োগ, পদ ৩০৮

১১. ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত তেহরান পারমাণবিক চুক্তির মেয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়—

ক. ১৫ অক্টোবর ২০২৫

খ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫

গ. ১৫ আগস্ট ২০২৫

ঘ. ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

উত্তর: খ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫

১২. ‘ফিলিস্তিনের নেলসন ম্যান্ডেলা’ হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক নেতা—

ক. মুহাম্মদ দেইফ

খ. খালেদ মিশাল

গ. খলিল আল হাইয়া

ঘ. মারওয়ান বারঘুতি

উত্তর: ঘ. মারওয়ান বারঘুতি

১৩. এ বছর বাংলাদেশ সরকারের ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান’–এর আওতায় দেশব্যাপী ইলিশ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে—

ক. ৪-২৫ অক্টোবর

খ. ১০-৩১ অক্টোবর

গ. ১-১৫ নভেম্বর

ঘ. ১৫-৩০ নভেম্বর

উত্তর: ক. ৪-২৫ অক্টোবর

১৪. ‘ডুরান্ড লাইন’ কোন দুটি দেশের মাঝে অবস্থিত?

ক. ভারত, নেপাল

খ. লাওস, ভিয়েতনাম

গ. পাকিস্তান, আফগানিস্তান

ঘ. থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া

উত্তর: গ. পাকিস্তান, আফগানিস্তান

Also read:মোংলা বন্দরে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি, ১১৩ পদে নিয়োগ

১৫. বিশ্বজুড়ে ‘Breast Cancer Awareness Month’ হিসেবে কোন মাসটিকে উৎসর্গ করা হয়?

ক. অক্টোবর

খ. নভেম্বর

গ. জানুয়ারি

ঘ. ফেব্রুয়ারি

উত্তর: ক. অক্টোবর

আরও পড়ুন