ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড, মারওয়ান বারঘুতি ও কাঁটাতারে প্রজাপতি কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো:
১. সম্প্রতি কোন বাঙালি মহীয়সী নারীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়?
ক. ইলা মিত্র
খ. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
গ. বেগম রোকেয়া
ঘ. সুফিয়া কামাল
উত্তর: ক. ইলা মিত্র
২. রাজনৈতিক উপন্যাস ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’ কোন প্রেক্ষাপটে রচিত?
ক. বঙ্গভঙ্গ
খ. সাতচল্লিশের দেশভাগ
গ. তেভাগা আন্দোলন
ঘ. ভাষা আন্দোলন
উত্তর: গ. তেভাগা আন্দোলন
৩. সম্প্রতি ‘নো কিংস’ শীর্ষক গণবিক্ষোভ পালিত হয় কোন দেশে?
ক. ফ্রান্স
খ. নেপাল
গ. যুক্তরাজ্য
ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
উত্তর: ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
৪. ২০২৫ সালের গ্লোবাল পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান—
ক. ৯৫তম
খ. ৯৮তম
গ. ১০০তম
ঘ. ১০৪তম
উত্তর: গ. ১০০তম
৫. ঐতিহাসিক ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষরিত হয়—
ক. ১৫ অক্টোবর ২০২৫
খ. ১৭ অক্টোবর ২০২৫
গ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫
ঘ. ১৯ অক্টোবর ২০২৫
উত্তর: খ. ১৭ অক্টোবর ২০২৫
৬. জুলাই জাতীয় সনদে মোট কয়টি সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে?
ক. ৫৬টি
খ. ৬৪টি
গ. ৮৪টি
ঘ. ৮৮টি
উত্তর: গ. ৮৪ টি (‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ বাস্তবায়নে ৪টি প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং ৭ দফা অঙ্গীকারনামা রয়েছে)
৭. ‘অক্টোবর বিপ্লব’ নামে পরিচিত কোনটি?
ক. রুশ বিপ্লব
খ. ফরাসি বিপ্লব
গ. আমেরিকান বিপ্লব
ঘ. হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লব
উত্তর: ক. রুশ বিপ্লব
৮. হামাসের সামরিক শাখা কী নামে পরিচিত?
ক. আল ফাতাহ ব্রিগেড
খ. আল কুদস ফোর্স
গ. মুজাহিদীন
ঘ. ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড
উত্তর: ঘ. ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড
৯. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো সুপার ওভারের মুখোমুখি হয় কোন দলের বিপক্ষে?
ক. কেনিয়া
খ. ইংল্যান্ড
গ. ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ঘ. সাউথ আফ্রিকা
উত্তর: গ. ওয়েস্ট ইন্ডিজ
১০. নোট অব ডিসেন্ট (Note of Dissent) বলতে কী বোঝানো হয়?
ক. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
খ. আনুষ্ঠানিক ভিন্নমত
গ. আনুষ্ঠানিক ঐকমত্য
ঘ. সভার কার্যবিবরণী
উত্তর: খ. আনুষ্ঠানিক ভিন্নমত
১১. ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত তেহরান পারমাণবিক চুক্তির মেয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়—
ক. ১৫ অক্টোবর ২০২৫
খ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫
গ. ১৫ আগস্ট ২০২৫
ঘ. ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উত্তর: খ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫
১২. ‘ফিলিস্তিনের নেলসন ম্যান্ডেলা’ হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক নেতা—
ক. মুহাম্মদ দেইফ
খ. খালেদ মিশাল
গ. খলিল আল হাইয়া
ঘ. মারওয়ান বারঘুতি
উত্তর: ঘ. মারওয়ান বারঘুতি
১৩. এ বছর বাংলাদেশ সরকারের ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান’–এর আওতায় দেশব্যাপী ইলিশ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে—
ক. ৪-২৫ অক্টোবর
খ. ১০-৩১ অক্টোবর
গ. ১-১৫ নভেম্বর
ঘ. ১৫-৩০ নভেম্বর
উত্তর: ক. ৪-২৫ অক্টোবর
১৪. ‘ডুরান্ড লাইন’ কোন দুটি দেশের মাঝে অবস্থিত?
ক. ভারত, নেপাল
খ. লাওস, ভিয়েতনাম
গ. পাকিস্তান, আফগানিস্তান
ঘ. থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া
উত্তর: গ. পাকিস্তান, আফগানিস্তান
১৫. বিশ্বজুড়ে ‘Breast Cancer Awareness Month’ হিসেবে কোন মাসটিকে উৎসর্গ করা হয়?
ক. অক্টোবর
খ. নভেম্বর
গ. জানুয়ারি
ঘ. ফেব্রুয়ারি
উত্তর: ক. অক্টোবর