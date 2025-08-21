প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো
পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৩৮

প্রথম নারী শিক্ষাসচিব–ডাকসুর একমাত্র নারী ভিপি কে, জেনে নিন

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো—

লেখা: নওশিন সাদিয়া

১. বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী শিক্ষাসচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন—

ক. জাকিয়া সুলতানা

খ. শাহনাজ আরেফিন

গ. নাজমা মোবারেক

ঘ. রেহানা পারভীন

উত্তর: ঘ. রেহানা পারভীন

২. দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোন এলাকাকে ‘ডিগ্রেডেড এয়ারশেড’ ঘোষণা করা হয়েছে?

ক. নারায়ণগঞ্জ

খ. সাভার

গ. গাজীপুর

ঘ. রংপুর

উত্তর : খ. সাভার

৩. দক্ষিণ এশিয়ায় ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ মৃত্যুহার কোন দেশে?

ক. বাংলাদেশ

খ. ভারত

গ. নেপাল

ঘ. পাকিস্তান

উত্তর : ক. বাংলাদেশ (পুরো বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)

৪. আলাস্কাকে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে কোন প্রণালি?

ক. বেরিং প্রণালি

খ. কালমার প্রণালি

গ. এনেগাডা প্যাসেজ

ঘ. কারা প্রণালি

উত্তর : ক. বেরিং প্রণালি

৫. যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অঙ্গরাজ্য—

ক. ক্যালিফোর্নিয়া

খ. টেক্সাস

গ. অ্যারিজোনা

ঘ. আলাস্কা

উত্তর: ঘ. আলাস্কা (আয়তনে সবচেয়ে ছোট অঙ্গরাজ্য–রোড আইল্যান্ড)

৬. ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের বিতর্কিত বসতি প্রকল্পের নাম কী?

ক. A1

খ. B1

গ. D1

ঘ. E1

উত্তর: ঘ. E1

৭. বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান—

ক. ইনসেপ্‌টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

খ. এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড

গ. হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

ঘ. এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

উত্তর : খ. এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড

৮. ‘ASEAN’–এর বর্তমান চেয়ারম্যান—

ক. মাহাথির মোহাম্মদ

খ. ড. কাও কিম হর্ন

গ. আনোয়ার ইব্রাহিম

ঘ. লিম জক হই

উত্তর : গ. আনোয়ার ইব্রাহিম ( মহাসচিব-কাও কিম হর্ন)

৯. নবনির্মিত মাওলানা ভাসানী সেতু (তৃতীয় তিস্তা সড়ক সেতু) কোন দুটি জেলাকে যুক্ত করেছে?

ক. কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা

খ. কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট

গ. গাইবান্ধা, রংপুর

ঘ. রংপুর, কুড়িগ্রাম

উত্তর: ক. কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা

১০. ‘ডাকসু’র একমাত্র নারী সহসভাপতি (ভিপি) ছিলেন—

ক. মতিয়া চৌধুরী

খ. মাহফুজা খানম

গ. সাহারা খাতুন

ঘ. তাহমিনা বেগম

উত্তর : খ. মাহফুজা খানম

১১. ‘কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট’ ভারত ও মিয়ানমারের কোন দুটি প্রদেশকে যুক্ত করবে?

ক. পশ্চিমবঙ্গ, সিত্তে

খ. বেঙ্গালুরু, ইয়াঙ্গুন

গ. ওডিশা, সিত্তে

ঘ. পশ্চিমবঙ্গ, আরাকান

উত্তর : ক. পশ্চিমবঙ্গ, সিত্তে

১২. সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার বিনা মূল্যে শিশু-কিশোরদের কোন রোগের টিকাদানের ঘোষণা দিয়েছে?

ক. নিউমোনিয়া

খ. হেপাটাইটিস বি

গ. টাইফয়েড

ঘ. ইনফ্লুয়েঞ্জা

উত্তর : গ. টাইফয়েড

১৩. সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক লাভ করে?

ক. বাংলাদেশ আর্মি নারী কন্টিনজেন্ট

খ. বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ

গ. বাংলাদেশ পুলিশের নারী কন্টিনজেন্ট

ঘ. বাংলাদেশ এয়ারফোর্স

উত্তর : গ. বাংলাদেশ পুলিশের নারী কন্টিনজেন্ট

১৪. বিটিভিতে প্রচারিত শিশু–কিশোরদের প্রতিভা অন্বেষণ অনুষ্ঠানের নাম ‘নতুন কুঁড়ি’ রাখা হয়েছিল কোন কবিতা থেকে?

ক. কিশোর

খ. ডালিম কুমার

গ. মজার দেশে

ঘ. ফুলের জলসা

উত্তর : ক. কিশোর (রচয়িতা কবি গোলাম মোস্তফা)

১৫. বাংলাদেশের ‘পাপেটম্যান’ হিসেবে পরিচিত শিল্পী—

ক. মুস্তাফা মনোয়ার

খ. হাশেম খান

গ. কাজী হাসান হাবিব

ঘ. শাহাবুদ্দিন আহমেদ

উত্তর : ক. মুস্তাফা মনোয়ার

