বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন।
পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪৩

আইএমইআই–আইফোন ১৭–এর ডিজাইনার–এমএনএলএফ–নবীনতম নদী কোনটি?

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো—

লেখা: নওশিন সাদিয়া

১. দ্য মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (The Moro National Liberation Front—MNLF) কোন দেশের বিদ্রোহী গোষ্ঠী?

ক. ফিলিপাইন

খ. আলজেরিয়া

গ. ভেনেজুয়েলা

ঘ. অ্যাঙ্গোলা

উত্তর: ক. ফিলিপাইন

২. বিশ্বের ধনী দেশগুলোর জোট জি-৭-এর কয়টি সদস্যরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে? (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)

ক. ২টি

খ. ৩টি

গ. ৪টি

ঘ. ৫টি

উত্তর: খ. ৩টি (যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ফ্রান্স)

৩. বাংলাদেশ কবে ফিলিস্তিনকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?

ক. ১৯৭৬ সালের ২ জুন

খ. ১৯৮১ সালের ১১ মে

গ. ১৯৮৮ সালের ১৬ নভেম্বর

ঘ. ১৯৯০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর

উত্তর: গ. ১৯৮৮ সালের ১৬ নভেম্বর

৪. আইফোন ১৭ এয়ারের ডিজাইনার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত—

ক. মাহি শাফিউল্লাহ

খ. আবিদুর চৌধুরী

গ. শফিক আনাম

ঘ. হাবিব বাশার

উত্তর: খ. আবিদুর চৌধুরী

৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কত সালে বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে?

ক. ১৯৯৯ সালে

খ. ২০১১ সালে

গ. ২০১৪ সালে

ঘ. ২০১৬ সালে

উত্তর: গ. ২০১৪ সালে

৬. বর্তমানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সদস্য প্রেরণে শীর্ষ দেশ কোনটি?

ক. নেপাল

খ. বাংলাদেশ

গ. ভারত

ঘ. রুয়ান্ডা

উত্তর: ক. নেপাল (বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে; সূত্র: জাতিসংঘের ওয়েবসাইট)

৭. বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশের কয়টি কূটনৈতিক মিশন রয়েছে?

ক. ৬০টি

খ. ৭২টি

গ. ৭৮টি

ঘ. ৮২টি

উত্তর: ঘ. ৮২টি (সূত্র: প্রথম আলো, ১৭ আগস্ট ২০২৫)

৮. বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে কতবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করে?

ক. ১ বার

খ. ২ বার

গ. ৩ বার

ঘ. ৪ বার

উত্তর: খ. ২ বার

৯. ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বাংলাদেশের কততম জাতীয় সংসদ নির্বাচন?

ক. একাদশ

খ. দ্বাদশ

গ. ত্রয়োদশ

ঘ. চতুর্দশ

উত্তর: গ. ত্রয়োদশ

১০. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে ইউক্রেনের সুরক্ষায় ‘Coalition of the Willing’ কবে গঠিত হয়?

ক. ২ মার্চ ২০২৫

খ. ১৮ এপ্রিল ২০২৫

গ. ১০ মার্চ ২০২৫

ঘ. ২২ এপ্রিল ২০২৫

উত্তর: ক. ২ মার্চ ২০২৫ (Coalition of the Willing গঠনের ঘোষণা দেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার)

১১. বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থার (WIPO) সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

ক. জেনেভা

খ. প্যারিস

গ. ব্রাসেলস

ঘ. নিউইয়র্ক

উত্তর: ক. জেনেভা

১২. বাংলাদেশের নবীনতম নদী কোনটি?

ক. যমুনা

খ. মেঘনা

গ. মাতামুহুরী

ঘ. গোমতী

উত্তর: ক. যমুনা

১৩. মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত IMEI–এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Integrated Mobile Electronic Identifier

খ. International Mobile Electronic Identifier

গ. International Mobile Export Identity

ঘ. International Mobile Equipment Identity

উত্তর: ঘ. International Mobile Equipment Identity

১৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোন জেলায় অবস্থিত?

ক. জামালপুর

খ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গ. চট্টগ্রাম

ঘ. নরসিংদী

উত্তর: ঘ. নরসিংদী

১৫. সম্প্রতি কাতারের রাজধানী দোহায় ইসরায়েল বিমান হামলা চালায় কবে?

ক. ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

খ. ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গ. ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঘ. ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

উত্তর: ক. ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

