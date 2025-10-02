বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন।
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন।
পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪৪

শহিদুল আলম-গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা-হুয়াজিয়াং গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ব্রিজ কি

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো-

লেখা: নওশিন সাদিয়া

৬. জাতিসংঘের সমুদ্র আইন কনভেনশন (UNCLOS) অনুসারে, উপকূলরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরের জলরাশি কী নামে পরিচিত?
ক. Territorial sea
খ. Continental shelf
গ. High seas
ঘ. Exclusive Economic Zone
উত্তর: গ. High seas

৭. আফগানিস্তানের কোন প্রদেশে বাগরাম বিমানঘাঁটি অবস্থিত?
 ক. কান্দাহার
খ. পারওয়ান
গ. নুরিস্তান
ঘ. জাবুল
উত্তর: খ. পারওয়ান

৮. প্রথম কোন দেশ বাগরাম বিমানঘাঁটি (Bagram Airfield) নির্মাণ করেছিল?
ক. যুক্তরাষ্ট্র
খ. যুক্তরাজ্য
গ. সোভিয়েত ইউনিয়ন
ঘ. আফগানিস্তান
উত্তর: গ. সোভিয়েত ইউনিয়ন

৯. জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি (President) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন -
 ক. আন্তোনিও গুতেরেস
খ. ডেনিস ফ্রাঙ্কিস
গ. অ্যানালেনা বেয়ারবেক
ঘ. ক্যাসাবা কে সি
উত্তর: গ. অ্যানালেনা বেয়ারবেক (জার্মানির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী)

১০. রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের সম্মেলনে কয় দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন?
 ক. ৬ দফা
খ. ৭ দফা
গ. ৯ দফা
ঘ. ১১ দফা
উত্তর: খ. ৭ দফা

Also read:ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে নিয়োগ দিচ্ছে ইসলামী ব্যাংক

১১. পারমাণবিক কর্মসূচির কারণে জাতিসংঘ ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করে—
ক. ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
খ. ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গ. ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঘ. ১ অক্টোবর ২০২৫
উত্তর: খ. ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

১২. বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ সেতু কোনটি?
ক. ডুজ ব্রিজ
খ. ডানয়াং-কুনশান গ্র্যান্ড ব্রিজ
গ. তিয়ানজিন গ্র্যান্ড ব্রিজ
ঘ. হুয়াজিয়াং গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ব্রিজ
উত্তর: ঘ. হুয়াজিয়াং গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ব্রিজ

১৩. সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি করা মুভির ওপর কত শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন—
ক. ১০০ শতাংশ
খ. ১১০ শতাংশ
গ. ১৫০ শতাংশ
ঘ. ২০০ শতাংশ
উত্তর: ক. ১০০ শতাংশ

১৪. ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের কয়টি মাসকট উন্মোচন করেছে?
 ক. ২ টি
খ. ৩ টি
গ. ৪ টি
ঘ. ১ টি
উত্তর: খ. ৩টি (মাসকট তিনটি হলো ‘ক্লাচ’ নামের টাক ইগল, ‘মেপল’ নামের মুজ আর মেক্সিকোর জঙ্গল থেকে আসা ‘জায়ু’ নামের জাগুয়ার।)

১৫. ২০২৭ সালে নারী ফুটবল বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
 ক. ব্রাজিল
খ. কানাডা
গ. মেক্সিকো
ঘ. স্পেন
উত্তর: ক. ব্রাজিল

Also read:জাহাঙ্গীরনগরের সামিয়া ইসলাম চার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কেন অক্সফোর্ডকেই বেছে নিলেন
আরও পড়ুন