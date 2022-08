চাকরির পরীক্ষায় অনুবাদে ভালো করার কৌশল

নিচে দুটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো। অনুচ্ছেদ দুটির অনুবাদ করতে নিজে চেষ্টা করুন এবং খাতায় লিখুন। কোনো ধরনের অভিধানের সহায়তা নেওয়া যাবে না। লেখা শেষ হলে অনুবাদের প্রক্রিয়াগুলো লক্ষ করুন।

ক. The Rajput youth said to Babur, ‘Your majesty, just take this dagger and kill your worst enemy. I came today to murder you with this, but I saw with my own eyes that giving up life is greater than taking it.’ Babur raised the Rajput youth from the street with his own hand and lovingly said to him, ‘Realy, brother, it is greater to give life than taking it, but I for myself accept your life. From today you will live with me. I engage you as my body-guard.’

খ. Musing over his charming appearance the proud stag wandered about and at last entered a forest. He soon wandered into a thicket to take some rest. The hunter was in search of the stag. He soon made his appearance there. As he sighted the stag, he shot an arrow which found its mark. The beautiful horns which he admired so much got entangled in a thicket and held him fast. He could not then move.

লক্ষ করা যাচ্ছে, প্রথম নমুনাটি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং দ্বিতীয়টি কঠিন। অনুবাদের জন্য প্রশ্নে দেওয়া অনুচ্ছেদটি সহজ হলে এক প্রক্রিয়ায় এবং কঠিন হলে আরেক প্রক্রিয়ায় অনুবাদের কাজ শুরু করতে হবে। অনুবাদটি কঠিন মনে হলে অনুচ্ছেদের সহজ শব্দগুলোর নিচে দাগ দেবেন। এ ক্ষেত্রে সর্বনাম পদ, অব্যয়, কনজাংশন ও আর্টিকেলসহ যেকোনো পরিচিত শব্দের নিচে দাগ দিন। আর যদি সহজ মনে হয়, তবে অনুচ্ছেদের কঠিন শব্দগুলোর নিচে দাগ দিতে হবে। এরপর পুরো অনুচ্ছেদটি আবার পড়ে অজানা শব্দগুলোর অর্থ বোঝার কিংবা অনুমান করার চেষ্টা করতে হবে। কোনো শব্দ বুঝতে না পারলে বিশেষ্যের বদলে সর্বনাম ব্যবহার করবেন, প্রয়োজনে ইংরেজি বিশেষ্য পদটা বাংলায় বানান করে লিখে দেবেন। যেমন প্রথম নমুনার ‘dagger’ মানে বুঝতে না পারলে ‘ড্যাগার’ লিখবেন, দ্বিতীয় নমুনার ‘stag’ মানে বুঝতে না পারলে স্ট্যাগ লিখবেন। আবার বুঝতে পারলে সর্বনামের বদলে বিশেষ্য পদ ব্যবহার করা যায়।