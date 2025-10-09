রসায়নে নোবেলজয়ী ফিলিস্তিনি-কে ভিসা-জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো—
১. অ্যানথ্রাক্স কী ঘটিত রোগ?
ক. ব্যাকটেরিয়া
খ. ভাইরাস
গ. পরজীবী
ঘ. ছত্রাক
উত্তর: ক. ব্যাকটেরিয়া (ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস নামক ব্যাকটেরিয়া)
২. ইউনেস্কোর ৪৩তম সাধারণ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে কোন দেশ?
ক. দক্ষিণ কোরিয়া
খ. ভারত
গ. মালেশিয়া
ঘ. বাংলাদেশ
উত্তর : ঘ. বাংলাদেশ (সংস্থাটির সদস্যপদ লাভের ৫৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো শীর্ষ পদে নির্বাচিত হলো বাংলাদেশ।)
৩. বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে ইউনেস্কোর ৪৩তম সাধারণ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন—
ক. তারেক মো. আরিফুল ইসলাম
খ. খন্দকার এম তালহা
গ. তৌফিক হাসান
ঘ. মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী
উত্তর: খ. খন্দকার এম তালহা
৪. জাপানের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন—
ক. তোশিকো আবে
খ. শিনজিরো কোইজুমি
গ. হারু কিতামুরা
ঘ. সানায়ে তাকাইচি
উত্তর: ঘ. সানায়ে তাকাইচি
৫. কোন আবিষ্কারের জন্য ২০২৫ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে?
ক. মাইক্রো RNA
খ. করোনা ভ্যাকসিন
গ. পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স
ঘ. হাইপোক্সিয়া-ইনডুসিবল ফ্যাক্টর
উত্তর: গ. পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স
৬. ২০২৫ সালে রসায়নে নোবেলজয়ী ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী—
ক. ওমর এম ইয়াগি
খ. উমার সুলাইমান সাঈদ
গ. আহমেদ জেওয়াইল
ঘ. মোহাম্মেদ এল বারাদেই
উত্তর: ক. ওমর এম ইয়াগি
৭. মোট কয়টি প্রতিষ্ঠান নোবেল পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়োজিত?
ক. ৩টি
খ. ৪টি
গ. ৫টি
ঘ. ৬টি
উত্তর: খ. ৪টি (রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অর্থনীতি), ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট (চিকিৎসাবিজ্ঞান), সুইডিশ একাডেমি (সাহিত্য) এবং নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি (শান্তি)।)
৮. ‘শান্তি’তে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে কোন প্রতিষ্ঠান?
ক. দ্য সুইডিশ একাডেমি
খ. দ্য নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি
গ. দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি
ঘ. দ্য নোবেল অ্যাসেম্বলি অ্যাট দ্য ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট
উত্তর: খ. দ্য নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি
৯. WIPO প্রকাশিত গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০২৫-এ বাংলাদেশের অবস্থান—
ক. ৮৮তম
খ. ১০০তম
গ. ১০৬তম
ঘ. ১১১তম
উত্তর: গ. ১০৬তম (প্রথম অবস্থান: চীন)
১০. ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধ বন্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়টি দফা সংবলিত ‘যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব’ উত্থাপন করেছেন?
ক. ১৭টি
খ. ২০টি
গ. ২২টি
ঘ. ২৩টি
উত্তর: খ. ২০টি
১১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিদেশি পেশাজীবীদের কাজের সুযোগ করে দিতে চীনে প্রণীত নতুন ভিসানীতি—
ক. Q ভিসা
খ. W ভিসা
গ. Z ভিসা
ঘ. K ভিসা
উত্তর: ঘ. K ভিসা
১২. গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) সদস্যরাষ্ট্র কয়টি?
ক. ৫টি
খ. ৬টি
গ. ৭টি
ঘ. ৮টি
উত্তর: খ. ৬টি (সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন)
১৩. পরিবেশ ও সামাজিক অধিকার আন্দোলন কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ কোন দেশের নাগরিক?
ক. সুইডেন
খ. সুইজারল্যান্ড
গ. স্লোভেনিয়া
ঘ. সার্বিয়া
উত্তর: ক. সুইডেন
১৪. ‘উত্তমাশা অন্তরীপ’ কোথায় অবস্থিত?
ক. দক্ষিণ আফ্রিকা
খ.অস্ট্রেলিয়া
গ. রাশিয়া
ঘ. কেনিয়া
উত্তর: ক. দক্ষিণ আফ্রিকা
১৫. বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়—
ক. ২ সেপ্টেম্বর
খ. ৩ সেপ্টেম্বর
গ. ৫ অক্টোবর
ঘ. ৮ অক্টোবর
উত্তর: গ. ৫ অক্টোবর