লিটল রেড বুক, লাগোস চুক্তি, মুখবরাত কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন আসে। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।
১. জাতিসংঘের প্রথম ও একমাত্র সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সোমালিল্যান্ড প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে—
ক. সৌদি আরব
খ. ইসরায়েল
গ. মরক্কো
ঘ. বাহরাইন
উত্তর: খ. ইসরায়েল
২. কত সালে সোমালিয়ার কাছ থেকে সোমালিল্যান্ড নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে?
ক. ১৯৯১ সালে
খ. ১৯৯৫ সালে
গ. ২০০২ সালে
ঘ. ২০০৫ সালে
উত্তর: ক. ১৯৯১ সালে
৩. পশ্চিম আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর জোট ‘ECOWAS’ কোন চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়?
ক. আবুজ চুক্তি
খ. লাগোস চুক্তি
গ. আকরা চুক্তি
ঘ. লোমে চুক্তি
উত্তর: খ. লাগোস চুক্তি (নাইজেরিয়ার লাগোসে স্বাক্ষরিত হয়েছিল)
৪. EAEU-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. European-Asian Economic Union
খ. Eurasian Economic Union
গ. East Asian Economic Union
ঘ. Euro-Atlantic Economic Union
উত্তর: খ. Eurasian Economic Union
৫. Alliance of Sahel States কোন তিনটি দেশের জোট?
ক. বুর্কিনা ফাসো, নাইজার ও চাদ
খ. মালি, চাদ ও সুদান
গ. মালি, ঘানা ও নাইজেরিয়া
ঘ. মালি, বুর্কিনা ফাসো ও নাইজার
উত্তর: ঘ. মালি, বুর্কিনা ফাসো ও নাইজার
৬. ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কয়টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে?
ক. ৪৮ টি
খ. ৫১ টি
গ. ৫৫ টি
ঘ. ৫৬ টি
উত্তর: খ. ৫১ টি
৭. বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত—
ক. কৃষিপণ্য
খ. হোম টেক্সটাইল পণ্য
গ. পাট ও পাটজাত পণ্য
ঘ. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
উত্তর: ঘ. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৫ অনুসারে, প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব—
ক. ১১০৪ জন
খ. ১১২১ জন
গ. ১১৭১ জন
ঘ. ১২০৩ জন
উত্তর: গ. ১১৭১ জন
৯. মিসরের গোয়েন্দা সংস্থার নাম—
ক. মুখবরাত
খ. আমান
গ. MOIS
ঘ. সাবাখ
উত্তর: ক. মুখবরাত
১০. গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা কত শতাংশ?
ক. ৫%
খ. ১০%
গ. ১৫%
ঘ. ২০%
উত্তর : খ. ১০%
১১. বাংলাদেশের সংবিধানে এখন পর্যন্ত কতটি সংশোধনী আনা হয়েছে?
ক. ১৩ টি
খ. ১৪ টি
গ. ১৭ টি
ঘ. ১৯ টি
উত্তর: গ. ১৭ টি
১২. ‘লিটল রেড বুক’ বইটির রচয়িতা কোন বিশ্বনেতা?
ক. অ্যাডলফ হিটলার
খ. ফিদেল কাস্ত্রো
গ. জোসেফ স্তালিন
ঘ. মাও সে–তুং
উত্তর: ঘ. মাও সে–তুং
১৩. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ‘United Nations Convention against Cybercrime (UNCC)’ গৃহীত হয় কত সালে?
ক. ২০২০ সালে
খ. ২০২২ সালে
গ. ২০২৪ সালে
ঘ. ২০২৫ সালে
উত্তর: গ. ২০২৪ সালে
১৪. লোম্বক প্রণালি কোনো দেশে অবস্থিত?
ক. ইন্দোনেশিয়া
খ. রাশিয়া
গ. ফিলিপাইন
ঘ. মালয়েশিয়া
উত্তর: ক. ইন্দোনেশিয়া
১৫. আমাজন জঙ্গল দক্ষিণ আমেরিকার কয়টি দেশজুড়ে বিস্তৃত?
ক. ৭টি
খ. ৯টি
গ. ১১টি
ঘ. ১২টি
উত্তর: খ. ৯টি (ব্রাজিল, পেরু, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম ও ফ্রেঞ্চ গায়ানা)