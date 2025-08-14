পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৩৭

প্রবাসী ভোটার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রথম আঞ্চলিক দপ্তর কোথায় জেনে নিন

লেখা: সাদিয়া নওশীন

১. ঢাকার বাইরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রথম আঞ্চলিক দপ্তর চালু হতে যাচ্ছে কোন শহরে?

ক. সিলেট

খ. চট্টগ্রাম

গ. খুলনা

ঘ. রাজশাহী

উত্তর : খ. চট্টগ্রাম

২. বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ তেল উত্তোলনকারী দেশ –

ক. যুক্তরাষ্ট্র

খ. সৌদি আরব

গ. রাশিয়া

ঘ. ইরাক

উত্তর : ক. যুক্তরাষ্ট্র

৩. OTT platform এর পূর্ণরূপ কী?

ক. On-the-Trend

খ. Over-the-Trend

গ. On-the-Top

ঘ. Over-the-Top

উত্তর : ঘ. Over-the-Top

৪. আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে কয়েক দশক ধরে চলা সংঘাত অবসানে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় –

ক. ২৭ জুলাই, ২০২৫

খ. ৩১ জুলাই, ২০২৫

গ. ৫ আগস্ট, ২০২৫

ঘ. ৮ আগস্ট, ২০২৫

উত্তর : ঘ. ৮ আগস্ট, ২০২৫

৫. যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তির আওতায় ককেশাস অঞ্চলে প্রস্তাবিত করিডরের নামকরণ করা হয়েছে –

ক. Meghri-Arax Corridor

খ. Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)

গ. Nakhchivan Corridor

ঘ. Armenian Transit Route

উত্তর : খ. Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)

৬. সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রবাসী ভোটারদের জন্য কোন পদ্ধতি চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে?

ক. ই-ভোটিং

খ. প্রক্সি ভোটিং

গ. পোস্টাল ব্যালট

ঘ. সরাসরি নির্বাচনি বুথে ভোটদান

উত্তর : গ. পোস্টাল ব্যালট

৭. নিকোলাস মাদুরো কোন দেশের প্রেসিডেন্ট?

ক. ভেনিজুয়েলা

খ. কিউবা

গ. বলিভিয়া

ঘ. নিকারাগুয়া

উত্তর : ক. ভেনিজুয়েলা ( মাদক পাচারে অভিযুক্ত নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেফতারে সহায়তা করতে ৫০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।)

৮. বাংলাদেশে 'মুন্ডা' নৃগোষ্ঠীর বসবাস কোন অঞ্চলে?

ক. রংপুর, রাজশাহী

খ. খুলনা, সাতক্ষীরা

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম

গ. টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ

উত্তর : খ. খুলনা, সাতক্ষীরা

৯. 'জুলাই কন্যা অ্যাওয়ার্ড-২০২৫' প্রদান করা হয় কতজন নারীকে?

ক. ২৪ জন

খ. ৩৬ জন

গ. ৭০ জন

ঘ. ১০০ জন

উত্তর : ঘ. ১০০ জন

১০. সংবিধানের কোন সংশোধনীতে "নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার" ব্যবস্থা বাতিল করা হয়?

ক. পঞ্চদশ

খ. চতুর্দশ

গ. দ্বাদশ

ঘ. একাদশ

উত্তর : ক. পঞ্চদশ (আর সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল।)

১১. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গরাজ্যে?

ক. নিউইয়র্ক

খ. ওরেগন

গ. হাওয়াই

ঘ. আলাস্কা

উত্তর : ঘ. আলাস্কা (১৫ আগস্ট, ২০২৫)

১২. ঐতিহাসিক 'ওয়াটারলু' শহরটি কোন দেশে অবস্থিত?

ক. ফ্রান্স

খ. জার্মানি

গ. বেলজিয়াম

ঘ. রাশিয়া

উত্তর : গ. বেলজিয়াম

১৩. স্পারসো'র গবেষণা অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের কয়টি দ্বীপ ধীরে ধীরে একীভূত হয়ে যাচ্ছে?

ক. ২ টি

খ. ৩ টি

গ. ৪ টি

ঘ. ৫ টি

উত্তর : খ. ৩ টি (সন্দ্বীপ, জাহাইজ্জার চর (বর্তমান স্বর্ণদ্বীপ) ও ভাসানচর)

১৪. আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয় প্রতিবছর –

ক. ১৫ জুন

খ. ৯ জুলাই

গ. ৭ আগস্ট

ঘ. ৯ আগস্ট

উত্তর : ঘ. ৯ আগস্ট

১৫. পরিবেশসম্মত সবুজ কারখানার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) সার্টিফিকেশন প্রদান করে কোন সংস্থা?

ক. Environmental Protection Agency (EPA)

খ. World Green Building Council (WorldGBC)

গ. U.S. Green Building Council (USGBC)

ঘ. International Organization for Standardization (ISO)

উত্তর : গ. U.S. Green Building Council (USGBC)

