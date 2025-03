মাথাপিছু আয়, টেররিজম ইনডেক্স, প্রথম শহীদ মিনার, জাতীয় নাগরিক পার্টি, আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এলিফ্যান্ট কূটনীতি কি, জানুন

৮. "You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain." উক্তিটি কোন সিনেমার সংলাপ?

ক. Gladiator

খ. The Dark Knight

গ. Extraction

ঘ. Joker

উত্তর : খ. The Dark Knight

৯. নবম আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা-

ক. ১২টি

খ. ১০টি

গ. ৮টি

ঘ. ৬টি

উত্তর : গ. ৮টি