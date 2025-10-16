পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪৬

গাজা ঘোষণাপত্র, টি-ডোম, স্যার ক্রিক অঞ্চল কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো:

লেখা: নওশিন সাদিয়া

১. বিতর্কিত ‘স্যার ক্রিক অঞ্চল’কোন দুটি দেশের সীমানায় অবস্থিত?

ক. ভারত–পাকিস্তান

খ. পাকিস্তান–আফগানিস্তান

গ. সিরিয়া–তুরস্ক

ঘ. আর্মেনিয়া–আজারবাইজান

উত্তর : ক. ভারত–পাকিস্তান

২. ‘শারম আল-শেখ’ শহরটি কোন দেশে অবস্থিত?

ক. ইয়েমেন

খ. কাতার

গ. সিরিয়া

ঘ. মিসর

উত্তর : ঘ. মিসর

৩. গাজা যুদ্ধ অবসানে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে কোন দেশে?

ক. মিসর

খ. জর্ডান

গ. তুরস্ক

ঘ. কাতার

উত্তর: ক. মিসর

৪. হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরে মধ্যস্থকারী দেশ নয় কোনটি?

ক. কাতার

খ. সংযুক্ত আরব আমিরাত

গ. তুরস্ক

ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর: খ. সংযুক্ত আরব আমিরাত (মধ্যস্থকারী চারটি দেশ: কাতার, তুরস্ক, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্র)

৫. গাজায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিতকরণে ‘গাজা ঘোষণাপত্র’ স্বাক্ষরিত হয়—

ক. ৭ অক্টোবর ২০২৫

খ. ৯ অক্টোবর ২০২৫

গ. ১৩ অক্টোবর ২০২৫

ঘ. ১৪ অক্টোবর ২০২৫

উত্তর : গ. ১৩ অক্টোবর ২০২৫

৬. সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে?

ক. শাহ্ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী

খ. সৈয়দপুর বিমানবন্দর

গ. কক্সবাজার বিমানবন্দর

ঘ. যশোর বিমানবন্দর

উত্তর: গ. কক্সবাজার বিমানবন্দর (বর্তমানে দেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংখ্যা চারটি)

৭. বিশ্ব খাদ্য ফোরাম (ডব্লিউএফএফ) ২০২৫-এ ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গঠনে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন?

ক. ৪ দফা

খ. ৬ দফা

গ. ৮ দফা

ঘ. ১০ দফা

উত্তর: খ. ৬ দফা

৮. টাইম ম্যাগাজিনের ‘শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন ২০২৫’ তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশের তৈরি সম্পূরক খাদ্য—

ক. ফাফা

খ. মোমাইজ

গ. বিডিএফ

ঘ. এমডিসিএফ-২

উত্তর : ঘ. এমডিসিএফ-২ (আইসিডিডিআরবি উদ্ভাবিত এমডিসিএফ -মাইক্রোবায়োটা ডিরেক্টেড কমপ্লিমেন্টারি ফুড, অন্ত্রের উপকারী জীবাণুগুলোকে উদ্দীপ্ত করে শিশুদের সুস্থ বিকাশে সহায়তা করে।)

৯. বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচির আওতাধীন কত বছর বয়সী শিশুরা?

ক. ৯ মাস থেকে ১৫ বছর

খ. ২ থেকে ৮ বছর

গ. নবজাতক থেকে ১৫ বছর

ঘ. ৩ থেকে ১৫ বছর

উত্তর : ক. ৯ মাস থেকে ১৫ বছর (বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয় ১২ অক্টোবর, ২০২৫)

১০. ‘আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস’ পালিত হয় প্রতিবছর—

ক. ৭ আগস্ট

খ. ১৬ সেপ্টেম্বর

গ. ৭ অক্টোবর

ঘ. ১১ অক্টোবর

উত্তর : ঘ. ১১ অক্টোবর

১১. ২০২৫ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো কোন দেশের অধিবাসী?

ক. কলম্বিয়া

খ. মেক্সিকো

গ. বলিভিয়া

ঘ. ভেনেজুয়েলা

উত্তর : ঘ. ভেনেজুয়েলা

১২. আইভরিকোস্টের ‘লৌহমানবী’ হিসেবে পরিচিত—

ক. সিমিওনি বাগবো

খ. জর্জিয়া মেলোনি

গ. মেটে ফ্রেডেরিকসেন

ঘ. এলেন জনসন সিরলিফ

উত্তর : ক. সিমিওনি বাগবো

১৩. বায়ুমান বিশ্লেষণকারী ‘আইকিউএয়ার’কোন দেশভিত্তিক প্রতিষ্ঠান?

ক. সুইডেন

খ. সুইজারল্যান্ড

গ. জার্মানি

ঘ. যুক্তরাজ্য

উত্তর : খ. সুইজারল্যান্ড

১৪. ‘টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র’কোন দেশের তৈরি?

ক. যুক্তরাজ্য

খ. যুক্তরাষ্ট্র

গ. রাশিয়া

ঘ. তুরস্ক

উত্তর : খ. যুক্তরাষ্ট্র

১৫. সম্প্রতি বহুস্তরবিশিষ্ট আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ‘টি-ডোম’ উন্মোচন করেছে—

ক. ইরান

খ. ইউক্রেন

গ. তুরস্ক

ঘ. তাইওয়ান

উত্তর: ঘ. তাইওয়ান

