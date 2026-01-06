মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি) লোগো
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি) লোগো
চাকরি

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে শাখা ব্যাংকিং প্রধান পদে চাকরি

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বেসরকারি ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে শাখা ব্যাংকিং প্রধান পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করতে প্রয়োজন হবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
 পদের নাম: শাখা ব্যাংকিং প্রধান (Head of Branch Banking Division)
পদ সংখ্যা: অনির্দিষ্ট

Also read:শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি: প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ‘কেন্দ্র কন্টাক্ট’ নিয়ে শঙ্কা চাকরিপ্রার্থীদের

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিজনেস, ফাইন্যান্স, ইকোনমিকস বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে। শাখা ব্যাংকিং, রিটেল, এসএমই, হোলসেল ও কার্ড ব্যবসার ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। প্রফেশনাল ব্যাংকিং সার্টিফিকেশন থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন–ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের নিয়ম
https://bdjobs.com/jobs/details/1445948?ln=1 ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ জানুয়ারি ২০২৬

Also read:যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে কম খরচে পড়াশোনার ১০ বিশ্ববিদ্যালয়
Also read:৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগে আজকালেই বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষা উপদেষ্টা
আরও পড়ুন