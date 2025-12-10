চাকরি

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীন চাকরি

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ফেঞ্চুগঞ্জ বিউবো নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ অস্থায়ী ‘দৈনিক সম্মানী’ ভিত্তিতে চারটি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ
১. সহকারী শিক্ষক
বিষয়: গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত/পদার্থ/রসায়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমান
বেতন-ভাতা: দৈনিক ৬০২ টাকা (মাসিক বেতন ১৫,০৫০ টাকা)
২. সহকারী শিক্ষক
বিষয়: ধর্ম
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল/সমমান ডিগ্রি।
বেতন-ভাতা: দৈনিক ৬০২ টাকা (মাসিক বেতন ১৫,০৫০ টাকা)
৩. সহকারী শিক্ষক
বিষয়: শরীরচর্চা
পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান ও বিপিএড ডিগ্রি/সমমান অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা
বেতন-ভাতা: দৈনিক ৬০২ টাকা (মাসিক বেতন ১৫,০৫০ টাকা)
৪. সহকারী শিক্ষক (স্নাতক)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান।
বেতন-ভাতা: দৈনিক ৫১৩ টাকা (মাসিক বেতন ১২,৮২৫ টাকা)
বয়সসীমা
১ থেকে ৩ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর; ৪ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম
নিজের হাতে লেখা আবেদনপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং মুঠোফোন নম্বর, ই-মেইলসহ জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি ছবিসহ সব শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের ফটোকপি ব্যবস্থাপক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী) ফেঞ্চুগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিউবো, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট বরাবর ডাক/কুরিয়ার/সরাসরি পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

