ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ২টি পদের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ২টি পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। স্থগিত পদগুলো হলো ১. হোমিও কম্পাউন্ডার (মিশন) ও ২. লেডি ফার্মাসিস্ট। পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষার তারিখ ছিল ২৬ ডিসেম্বর বেলা তিনটা।
এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হোমিও কম্পাউন্ডার (মিশন) ও লেডি ফার্মাসিস্ট পদের পরীক্ষা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে। দুই পদের পরীক্ষার নতুন তারিখ ও সময় পরবর্তী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা আবেদনকারীদের মুঠোফোন নম্বরে এসএমএস দিয়ে জানানো হবে।
এর আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৭ পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ ডিসেম্বর। পদগুলো হলো ফার্মাসিস্ট, হোমিওপ্যাথ, লাইব্রেরি সহকারী, রেফারেন্স সহকারী, লাইনো মেশিনম্যান, হোমিও কম্পাউন্ডার ও লেডি ফার্মাসিস্ট। এর মধ্যে হোমিও কম্পাউন্ডার (মিশন) ও লেডি ফার্মাসিস্ট পদের পরীক্ষা স্থগিত করা হলো।