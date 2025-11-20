প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স পিএলসি। আবেদন করতে প্রয়োজন হবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ সময় ৭ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
বিভাগ: মার্কেটিং
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা।
কোম্পানির সামগ্রিক বিপণন ও বিজ্ঞাপন কৌশল তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা।
কোম্পানির বিপণন ও ব্র্যান্ড কৌশলের নেতৃত্ব দান এবং নতুন পণ্যের জন্য পরিবেশ তৈরি করা।
বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন বিপণন কর্মকতা সংগ্রহ করা ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য নিশ্চিত করা।
আলোচনা সাপেক্ষে।
কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, জীবনবৃত্তান্ত ও পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবিসহ প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় সরাসরি ই–মেইল অথবা কুরিয়ার সার্ভিসে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স পিএলসি, প্রধান কার্যালয়: বাড়ি-২২ (লেভেল ৩ ও ৪), রাস্তা: ১১৩/এ, গুলশান-০২, ঢাকা-১২১২
০৭ ডিসেম্বর, ২০২৫