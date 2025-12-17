স্থানীয় সরকার বিভাগে ৯৩ পদে চাকরি, আবেদনের সুযোগ ২ দিন

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জেলা পরিষদসমূহে ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ৯৩টি পদের নিয়োগে আবেদন চলছে। আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে।
১. সহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ৪৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল বা পানিসম্পদ কৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
২. উপসহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ৪৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সিভিল উড বা কনস্ট্রাকশন বা এনভায়রনমেন্ট বিষয়ে অন্যূন ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।
গ্রেড: ১০
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
বয়সসীমা
১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
http://lgd.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের ফি
আবেদন ফি ২০০ টাকা। তবে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য সব গ্রেডে আবেদন ফি ৫০ টাকা করে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শেষ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
১. নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাছাই (এমসিকিউ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবেন।
২. এমসিকিউ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ও ফলাফল এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.lgd.gov.bd) প্রকাশ করা হবে এবং এমসিকিউ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রার্থীর আবেদনে উল্লিখিত মুঠোফোন নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমেও জানানো হবে।