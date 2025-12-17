স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে শূন্য পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে।
নিয়োগ

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৯৩ পদে চাকরি, আবেদনের সুযোগ ২ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জেলা পরিষদসমূহে ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ৯৩টি পদের নিয়োগে আবেদন চলছে। আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহকারী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ৪৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল বা পানিসম্পদ কৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

২. উপসহকারী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ৪৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সিভিল উড বা কনস্ট্রাকশন বা এনভায়রনমেন্ট বিষয়ে অন্যূন ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।

গ্রেড: ১০

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

বয়সসীমা

১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

http://lgd.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের ফি

আবেদন ফি ২০০ টাকা। তবে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য সব গ্রেডে আবেদন ফি ৫০ টাকা করে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শেষ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

আগ্রহীদের জন্য নির্দেশনা

১. নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাছাই (এমসিকিউ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবেন।

২. এমসিকিউ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ও ফলাফল এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.lgd.gov.bd) প্রকাশ করা হবে এবং এমসিকিউ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রার্থীর আবেদনে উল্লিখিত মুঠোফোন নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমেও জানানো হবে।

