নিয়োগ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন–এনপিওতে চাকরি, পদ ৩৬

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর রাজস্ব খাতভুক্ত পদে সরাসরি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ৩৬ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন।

পদের নাম ও সংখ্যা—

১. পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী পদের সংখ্যা: ১১টি। ৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী পদ

বেতন স্কেল: ১১৩০০–২৭৩০০ টাকা

২. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদের সংখ্যা: ২টি।

বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

৩. সহকারী গ্রন্থাগারিক

পদের সংখ্যা: ১টি।

বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

৪. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদের সংখ্যা: ৪টি।

বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

৫. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদের সংখ্যা: ৫টি।

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৬.বিল করণিক: ০১টি স্থায়ী পদ

পদের সংখ্যা: ১টি।

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৭. টেলিফোন অপারেটর

পদের সংখ্যা: ১টি।

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৮. অফিস সহায়ক

পদের সংখ্যা: ১১টি। ৭টি স্থায়ী ও ৪টি অস্থায়ী পদ

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

আবেদনে বয়সসীমা

আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া—

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি

  • ১ নম্বর পদের জন্য মোট ১৬৮/- টাকা

  • ২-৭ নম্বর পদের জন্য মোট ১১২/- টাকা এবং

  • ৮ নম্বর পদের জন্য মোট ৫৬/- টাকা

  • অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য সকল গ্রেডে আবেদন ফি ৫৬/- টাকা।

আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

১. আবেদন শুরুর তারিখ ও সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০টা।

২. আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ০৮ অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৫টা।

৩. আবেদন ফি জমাদানের শেষ সময়: অনলাইন আবেদন সাবমিট করার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।

নিয়োগ পরীক্ষা—

লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে এসএমএস ও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

বিস্তারিত দেখুন এখানে

